Eliteserien direkte: Molde var i trøbbel i toppkampen

Så er vi like langt! Det er Hussain som kommer til skudd fra rundt 16 meter. Ballen går via Coly og skifter retning. Keeper er utspilt. Og gjett hvem som har målgivende: Martin Bjørnbak.

Mål for Molde!

Dårlig slått. For høyt og for langt fra Eikrem. Går til utspill fra mål.

Bjørnbak gjør en kjempetabbe og lar ballen gå forbi seg. Det ser Pellegrino som snapper den opp og går rett på mål. Setter ballen over keeper og i mål. Det er "Pelle"s femte mål på fire kamper.

Mål for Kristiansund!

Amin Askar skal inn for KBK, ser det ut som. Får en peptalk av Michelsen nå.

Kastrati blåses av for offside. Stikker litt for tidlig inn mot bakerste stolpe.

- Vi starter bra og kommer til noen halvsjanser, så spiser de seg inn i kampen og dikterer spillet i perioder. Det er som forventet, Molde er et godt lag, mener KBK-trener Michelsen.

Eikrem oppgitt i pauseintervjuet med Eurosport. Mener han blir snytt for straffespark.

Kastrati kliner til fra 17 meter. Keeper får dyttet ballen over til corner.

Hussain prøver et skudd med fin retning. Det blokkeres av Dan Peter Ulvestad og til corner.

Coly heldig som slipper gult kort for fellingen av Hestad. Dommer Skjerven lot spillet fortsette, men Molde beholdt ballen i så mange trekk at dommeren må ha glemt hva som skjedde...

Pellegrino blir spilt fri etter at Eikrem har mistet ballen. Bjørnbak kommer til unnsetning idet "Pelle" skal avslutte. Corner.

Hestad får frispark. Hopmark forårsaker det. Det er skuddhold for Eikrem, dette. 26 meter. Eikrem prøver høyrefoten. Skuddet går langt over.

Kastrati gjør alt riktig og kommer seg løs på høyresiden. Innlegget blir litt for upresist.

Dårlig redningsforsøk av Mbaye på en utboksing. Leke James får ballen, vender hurtig og får skutt. Ballen går via en KBK-forsvarer og til corner. Slett keeperspill.

13′ DEL