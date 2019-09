Det til tross for at en mager poengfangst de siste tre rundene har gjort at Molde nå er i førersetet i kampen om førsteplassen.

– For min del er valget veldig enkelt: Jeg velger heller et Glimt-gull før TIL-nedrykk. Jeg tror det er litt delte meninger rundt akkurat det, men jeg synes det er et veldig enkelt spørsmål å svare på, sier Morten Killingberg i Forza Tromsø.