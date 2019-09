AaFK gjør store endringer på laget

Aalesund er inne i en periode med hardt kampprogram. Da er det greit å ha en stor og god stall å rullere fra.

I dag gjør Lars Bohinen fem endringer på laget som sleit seg til seier (2–1) mot KFUM Oslo i midtuka.

Bohinen gjør endringer i alle lagdeler. I forsvaret er det et tvunget bytte, i og med at Daniel Gretarsson soner karantene etter at han ble utvist i forrige kamp. Inn kommer Oddbjørn Lie. På midtbanen hviles Jørgen Hatlehol og Aron Thrandarsson. Inn på laget kommer Sondre Fet og Erikson Spinola Lima.

Fredrik Carlsen er tilbake fra sin karantene, og går rett inn i sin vante plass som midtbaneanker. Det betyr at Wilmer Azofeifa, som spilte meget godt i sin første kamp fra start mot KFUM Oslo, er tilbake på benken.

Holmbert Fridjonsson spilte ingen spesielt god kamp mot KFUM, og må vike spissplassen for Pape Habib Gueye.

Byttene viser hvilken bred og god stall AaFK har for øyeblikket. De kan gjøre fem endringer, uten å være svekket.

Det er tydelig at trener Lars Bohinen også tenker litt på torsdagens kvartfinalekamp mot Viking i cupen. Det blir slett ikke noe B-lag AaFK vil stille med i den kampen, om noen fryktet det.

Stor favoritt

Notodden bør være en overkommelig oppgave for serielederen. Telemarkingene befinner seg i bunnstriden, på 13.-plass med 21 poeng. I vår vant AaFK 1–0 i tilvarende kamp på bortebane.

AaFK jakter sin 12 strake hjemmesier i 1. divisjon, og bør ha fått god motivasjon av resultatene i denne serierunden så langt. Opprykksrivalene Start (tap) og Sandefjord (uavgjort) måtte begge avgi poeng, mot henholdsvis Ham-Kam og KFUM Oslo, tidligere i dag.

Med seier mot Notodden vil AaFK være 14 poeng foran Start i jakten på opprykk, med seks kamper igjen. Da er det nesten bare teori som kan hindre at AaFK spiller i eliteserien i 2020.

Lagene:

AaFK (3–5–2): Andreas Lie – Ståle Steen Sæthre, Jonas Grønner, Oddbjørn Lie – Erikson Spinola Lima, Niklas Castro, Fredrik Carlsen, Sondre Fet, David Olafsson – Pape Habib Gujeye, Torbjørn Agdestein.

Benken: Berntzen, Azofeifa, Fridjonsson, Hatlehol, Orry Larsen, Hay

Notodden (4–3–3): Vasby - Johansen, Ledger, Gustvasen, Renå Olsen - Holmen, Sankoh, Holand Tøsse - Brekke, Bakke, Tagbajumi

Benken: Grøtterud, Hagen, Ferreira, Robson, Langset, Hansen