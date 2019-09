«De får det ikke helt til. Men dette Brann-laget vil.»

Jo da. Det er nok av evner i Brann-troppen. Nok av ferdigheter og tilstrekkelig med kvalitet spiller for spiller. Men det er på papiret. For Brann-laget mangler selvtillit. Når da i tillegg fire sentrale midtbanespillere og den fremste spissen er ute med skader eller suspensjoner, sier det seg nemlig selv at det går ut over kvaliteten.

Da må manglene kompenseres med noe annet. For med en back og en midtstopper på midtbanen, visste vi at det kom til å kreve noe ekstra å få med seg poeng fra Lerkendal.