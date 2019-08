Valhall- Varden 5–1

Valhall gikk på sesongens første tap da Kvaløya vant 3–0 i tirsdagens toppkamp i 5.-divisjon. Med tanke på at to lag rykker opp og med seks poeng ned til Ringvassøy på tredjeplass, var ikke tapet noen katastrofe for laget, men det var likevel en revansjesugen Valhall-gjeng som tok imot middelhavsfarer Varden på hjemmebane fredags kveld.