Tidligere Brann-spiss får ikke ny kontrakt. Nå skal han jobbe som elektriker.

Det forteller den tidligere Brann-spissen i et intervju med Skaraborgs Allehandas, som siteres av blant annet Fotbollskanalen.

Orlov har spilt for Jönköpings Södra IF, som kom på fjerdeplass i Superettan i fjor, de siste to sesongene. Klubben sliter derimot med økonomien, og nå har spissen bestemt seg for å legge opp.

– Jeg var veldig sugen på å fortsette i Jönköping, det skal jeg ikke legge skjul på, men det ble som det ble. Vi hadde positive samtaler forrige sesong og de ville forlenge, men senere kom det frem at de ikke kunne det. Det var tungt, men det får man ikke gjort mye med. De er jo i den situasjonen de er i, sier Orlov til Skaraborgs Allehanda.

– Fint om det skulle dukke opp noe

Brann hentet Orlov fra Gefle IF i 2014. Overgangssummen skal ha vært på rundt fire millioner kroner. Han scoret ni mål i debutsesongen, men klarte ikke å hindre at Brann rykket ned til Obos-ligaen.

– Hva heter den der store berg-og-dal-banen på Liseberg? Det er i den vi har vært. Men vi avsluttet fint, synes jeg, og det er det viktigste, sa Orlov til BT etter sin siste kamp i Brann-trøyen.

Han gikk på lån til Hammarby sommeren 2015, men kom tilbake til Brann ved sesongslutt. Han ble en viktig brikke i sølvsesongen i 2016 og da Brann kom på femteplass året etter. I 2018 gikk han som klubbløs til Jönköpings Södra IF.

Orlov hevder selv at han fått flere tilbud, men at han har takket nei til disse.

– Akkurat nå har jeg lagt opp. Det er fint om det skulle dukke opp noe spennende, men jeg har ikke tenkt så mye på det, sier spissen, som endte opp med 27 mål på 100 kamper for Brann.

Blir elektriker

Nå skal Orlov fokusere på sin jobb som elektriker. Det var det han jobbet som da han spilte for Skövde på nivå tre og nedover, frem til han meldte overgang til Gefle IF før 2010-sesongen og ble fotballproff på heltid.

– Det var en stor overgang å bli fotballspiller på heltid. Jeg ble rastløs av det, dagene ble plutselig lange. Men det er klart jeg ble bedre av å kunne konsentrere meg fullt om fotballen, sa Orlov i et intervju med BT i 2014.

Nå som han ikke kan gjøre dette lenger, trekker han seg tilbake.

– Da velger jeg heller å satse på jobben og ha tid til overs med familien, sier han til Skaraborgs Allehanda.