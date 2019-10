AaFK-trener Lars Bohinen satser på at den samme startelleveren skal sikre det ene poenget som garanterer opprykk.

Ett poeng i dagens bortemøte med Tromsdalen er altså det som skal til for at AaFK formelt skal være klar for spill i den øverste divisjonen neste år. En jobb som på papiret bør være mer som en formalitet. Men – kampen skal spilles.