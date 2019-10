Det får blant andre supportersjef i West Ham i Norge, Erik Thoresen Dammen, til å reagere. Hans lag er et av lagene som hadde vært kandidater til å bli vist.

– Jeg kan si at det er grunnen til at jeg ser meg helt nødt til å velge helt andre metoder å se fotball på. Det er overhodet ingen som helst interesse som West Ham-supporter å ha et abonnement med TV 2 lenger. Dette stadfester frustrasjonen for dem som ikke holder med Manchester United eller Liverpool, sier Dammen.

West Ham – Sheffield United, Brighton – Everton og Watford mot Joshua Kings Bournemouth er kampene som går lørdag kl. 16.00 og som kunne blitt TV-kamp.

TV 2 sender i stedet målshow fra alle kampene.

– Latterlig

André Fayen i Bournemouths norske supporterklubb synes det er synd å gå glipp av eget lag.

– Min første tanke er at det er helt latterlig, men som Bournemouth-supporter er jeg ikke vant til TV-kamp uansett, sier Fayen.

Grunnen til at TV 2 velger annerledes er fordi de heller vil vise en Manchester United-kamp som ikke er planlagt å gå på TV i november.

– Manchester United er satt opp med tre søndagskamper i løpet en drøy måned. Dette er kamper som ikke vises på TV i England og som i utgangspunktet ikke kan vises hos oss heller, dersom vi ikke dropper en «tippekamp», sier fotballsjef i TV 2 Sporten, Eystein Thue.

– Sist vi gjorde dette var 2. juledag i fjor da Ole Gunnar Solskjær debuterte som manager på Old Trafford. Nå gjør vi det igjen fordi vi ikke kan leve med at en så stor del av kundene våre ikke får sett tre United-kamper på en drøy måned. Vi dropper derfor «tippekampen» 26. oktober for å kunne vise Manchester United mot Brighton søndag 10. november, sier fotballsjefen.

Audun Braastad / NTB scanpix

Sagt opp abonnementet

Erik Thoresen Dammen reiser til London for å se West Ham fra tribunen i stedet.

– Det er ikke overraskende at de gjør dette. Jeg har sagt opp TV 2-abonnementet. Det er ikke noe verdi i det. Hvis du er en generell fotballsupporter som sluker alt, så er det greit, men jeg er ensidig fokusert på et lag. Da ser jeg ikke noe vits i å betale for produktet, sier Dammen.

Thue i TV 2 forstår supporternes frustrasjon.

– Vi skjønner at det kommer reaksjoner. Vi synes ikke det er noe lett. Men når det er snakk om så mange kamper som er blitt flyttet med United, så fant vi ut at det er den beste løsningen, sier Thue.

– Vi skjønner også at de er frustrert gjennom hele sesongen over at vi ikke kan vise alt, men vi viser ikke bare United. De skal spille mot et lag også, som ikke blir vist så ofte, legger han til.