Ingen tvil om hvem som topper børsen etter at Molde tok seg videre i Europa

BEOGRAD(Rbnett): Molde holdt nullen hjemme på Aker stadion sist, noe som tilsa at Cukaricki måtte ha minst ei scoring mer enn MFK i Beograd. En svært godt gjennomført bortekamp sikret MFK videre spill i Europa. Det var mannen som nok en gang styrte offensivt som belønnes med best børskarakter. Magnus Wolff Eikrem noterte seg for både en målgivende og ei scoring før 40 minutter var spilt.

Utover i kampen hadde MFK full kontroll, derfor irriterer nok forsvarsspillerne seg over at nullen sprakk på unødvendig vis.