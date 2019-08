Manchester United-Chelsea 4–0

MANCHESTER: Det skulle bli den store testen for United, og ikke minst, for Ole Gunnar Solskjær. 46-åringen fra Kristiansund skulle starte sitt prosjekt fra begynnelsen av en sesong. Nå hadde han med seg spillere som han selv hadde vært med på å kjøpe inn og en sesongoppkjøring han selv hadde hatt ansvar for.

Brølet fra Old Trafford var like entusiastisk og øredøvende som det alltid har vært på første kamp for sesongen. Men i ukene før seriestart dukket det opp stadig nye spørsmål rundt Solskjærs rolle, evner, kapasitet og prosjekt.

På pressekonferansen fredag før kampen snakket Solskjær om negativiteten som kom utenfra. Han fortalte at han ikke merket noe til det, og skjønte ikke helt hvor de hadde det fra.

Det var ikke et lag preget av negative vibrasjoner som entret gresset på Old Trafford denne søndagen, om vi ser bort fra innledningen av kampen.

– Vi er fornøyde med resultatet og spesielt andreomgang. Da holdt vi formasjonen bedre og kontret bra. Vi var heldige som gikk til pause med 1–0, så ærlige må vi være. Det kunne ikke blitt noe særlig bedre enn dette, sier Solskjær til TV 2 etter kampen.

PHIL NOBLE / Reuters

Mye å bevise

Det er denne sesongen Solskjær skal vise at han virkelig er en mann for United. En mann for fremtiden.

I starten på annen omgang runget det «You are my Solskjær» fra Stretford bak det ene målet. Hos de mest entusiastiske på Old Trafford er det liten tvil:

De har tro på nordmøringen.

Mot Chelsea skulle tilhengere, eksperter og fotballinteresserte verden få svar på en rekke av de sentrale spørsmålene som er gjentatt og gjentatt de siste ukene.

Var den elendige formen på slutten av forrige sesong en tendens eller en tilfeldighet?

Kunne nyinnkjøpt forsvarsstyrke (Harry Maguire og Aaron Wan-Bissaka) tette igjen bak hos et lag som slapp inn 54 mål forrige sesong?

Ville de savne Romelu Lukaku, og trenger Solskjær å styrke midtbanen?

Det store bildet: Er prosjekt Solskjær i rute?

PHIL NOBLE / Reuters

Slapp start

Det første spørsmålet kunne blitt besvart med et høyt og rungende ja, hvis en skulle dømme etter åpningen på kampen.

United så akkurat så middelmådig ut som de var i perioder i avslutningen av forrige sesong. De var overhodet ikke påskrudd og kampklare. De ble hengende etter kjappe Chelsea som presset høyt. United så ut til å starte den nye sesongen som de hadde avsluttet den forrige.

Men i fotball er ingenting statisk. Et kjapt United-angrep med klikk-klakk i angrepsrekken endte til slutt med en klønete Kurt Zouma-felling av Marcus Rashford. Denne satte Rashford selv i mål etter en kjapp VAR-sjekk.

Etter det forandret kampen karakter som det gjerne heter. Sommerferien var over for denne gang, og United var til stadighet farlige når de kjapt broderte seg fremover på banen.

Dermed kunne Ole Gunnar Solskjær gå til pause med et skjevt smil likevel - til tross for at Chelsea nok en gang traff aluminium før omgangen var over.

JASON CAIRNDUFF / Reuters

To kjappe og vekk med Chelsea

I annen omgang var det lenge jevnt. Men Solskjærs smilte bred da United gikk opp til 2–0 etter en leksjon i kontringsfotball. Anthony Martial satte ballen i mål fra kort hold.

Fortsatt ingen grunn til å sette seg ned i de røde setene på sidelinjen for Solskjær.

Men da Marcus Rashford satte inn 3–0 målet etter en blunder i Chelsea-forsvaret bare et par minutter senere, var det ingen tvil lenger.

– Klart det er alltid bra for spisser å score mål. Det gir selvtillitt. Måten målene kommer på er vi også veldig fornøyd med, sier Solskjær.

Chelsea prøvde og prøvde, men United var dødelig effektive på sine kontringer. Og da var det på mange måter svært tilfredsstillende for Solskjær at det var nyinnkjøpte Daniel James som fikk æren av å sette inn det siste målet.

Et par av spørsmålene som er stilt til «prosjekt Solskjær» var i hvert fall besvart.

Det nykomponerte forsvaret med Wan-Bissaka og Maguire kommer United til å ha mye glede av.

Savnet av spissen Lukaku var det ingen som merket noe til. United har en angrepstrio i Martial, Rashford og Lingard som kan score mange mål denne sesongen.

Karakterboken viste: Bestått for United. Bestått for Solskjær.

PS: Da seieren var sikret var alt sinne mot José Mourinho glemt. De sang for Mourinho som var til stede på Old Trafford som ekspert for Sky Sports.