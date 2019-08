Fløya – Grei 4–0

Fløya-kaptein og toppscorer Celine Nergård var nok en gang glitrende for de grønnkledde. Spissen noterte seg for to mål og en målgivende i søndagens 4–0-seier over Grei, i tillegg til at hun presset frem en feil hos Grei-forsvaret på Fløyas tredje scoring.