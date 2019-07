TUIL-Strømmen: 0–2

Mål: 0–1 (33) Sivert Stenseth Gussiås, 0–2 (63) Mahmoud Sami Laham (straffespark)

Gult kort: Andreas Løvland, TUIL. Mahmoud Sami Laham, Strømmen

Artikkelen oppdateres

90 min. Det er det siste som skjer. Kamp over.

90 min. Ropes på straffe når Lysvoll får en hånd i ryggen og går i bakken. Sinnes gir bare corner. Den ender til slutt med corner fra motsatt side og trippelsjanse. Arntzen header først, Braaten får avsluttet og keeper redder, før keeper til slutt får slått en siste avslutning over mål.

90 min. Lorentzen får headet ned et langt oppspill, men når ikke Lysvoll. Meldes om fire minutter tillegg fra assistenten med lystavla.

88 min. Flau nedykksvind inn over TUIL Arena nå. Tre minutter igjen og lite som tyder på at hjemmelaget skal få snudd dette nå. Hvis stillingen står seg her og i Notodden-Sandnes Ulf, så er det åtte poeng opp til neste lag og ni til sikker plass.

85 min. Lysvoll for øvrig med et positivt og livlig innhopp.

Strømmen med sitt siste bytte. Den andre målscoreren, Mahmoud Sami Laham, går ut. Inn med spiller nummer 21, Johannes Grødtlien.

83 min. Ringberg forsøker å skjære gjennom feltet. Får en mann mellom seg og ballen, som går ut til femmeter.

81 min. Ni minutter igjen av ordinær tid her nå. Ingen sjansebonanza på TUIL Arena, men «Dalingan» er i desperat poengnød og må satse alt fremover de siste minuttene.

80 min. Gult kort til Løvland. Er uheldig og kommer litt seint inn og treffer en Strømmen-spiller Kristian Jahr i nærheten av akillesen.

76 min. Lysvoll forsøker å danse seg frem i feltet ute på siden. Blir til slutt stoppet og ballen går ut til TUIL-corner. Den blir ikke farlig.

74 min. Bytte Strømmen. Målscorer Sivert Stenseth Gussiås ut, inn Magnus Aleksander Tvedte.

72 min. Bytte TUIL. Kjæve ut, Harald Nilsen Tangen inn.

71 min. Nydelig pasning gjennom fra Lasse Berg Johnsen til Lysvoll, som tar den ned og får avsluttet. Solid redning ut til corner. Den ender ut i ingenting.

TUIL trenger minst to scoringer her nå, hvis ikke så ser det utrolig mørkt ut.

63 min. Strømmen bytter. Anders Bakken Dieserud inn, Ulrich Østigård Ness ut. Corner for TUIL, blir bokset unna.

62 min. MÅL! Laham setter ballen sikkert til 2–0.

61 min. Straffe til Strømmen! Lorentzen er alt annet enn enig etter at Kristoffersen felte en Strømmen-spiller inne i feltet.

Også to bytter. Andersen og Kind Bendiksen ut. Inn med Vegard Lysvoll og Lars Henrik Andreassen.

60 min. Mahmoud Sami Laham hos Strømmen ber om det gule kortet når han tar tak i shortsen til en TUIL-spiller på vei fremover. Dommer innvilger.

57 min. TUIL-corner. Finner Braaten på bakerste, men får ikke godt nok treff og ballen seiler over mål.

51 min. Ringberg kommer seg inn i feltet fra siden og får umiddelbart tre mann på seg. Det er lite futt i avslutningen, men Andersen får nesten kastet en tå frem på ballen før keeper redder.

46 min. Da sparker hjemmelaget i gang kampen igjen.

45 min. Pause nå. Lite som skiller lagene, men sjeldent lurt å la motstanderens soleklare toppscorer stå umarkert fem meter fra mål på et innlegg.

41 min. Potensielt farlig situasjon når Thomas Braaten havner i undertall på sin side av midtforsvaret. Nedskalerer situasjonen med rutine og ro, og det hele ender med et ufarlig skudd langt over fra distanse.

39 min. Strømmen vinner sin andre corner for kampen når en TUIL-spiller blokkerer et innleggsforsøk. Ny variant nå, hvor fire mann starter litt lenger ut i feltet og skal løpe inn. Lykkes omtrent like dårlig med den som den første. Nilsen småbommer igjen litt når han skal ta bokse ballen, men er kjapt nede og får tak i den før det blir farlig.

37 min. Ringberg har ikke vært spesielt synlig så langt, men slår til med en sugende takling like utenfor eget felt. Ropes på frispark, men det affiserer ikke dommer, Svein Tore Sinnes, som vinker spillet videre. Så ut som rett avgjørelse.

34 min. TUIL forsøker å svare umiddelbart. Ball gjennom til Kjæve i bakrom, som dytter den videre til Andersen. Avslutningen er grei, men keeper får reddet.

33 min. MÅÅÅL! Da skjer det som ikke skal skje med TUIL-øyne. Strømmen kommer seg fri på høyresiden og får slått inn. Der får Sivert Stenseth Gussiås stå umarkert og heade inn 0–1 fra kloss hold.

25 min. Fin ball fra Kristoffersen på en fin bevegelse fra Kjæve. Innlegget når nesten Andersen på bakerste stolpe.

23 min. Kjæve mottar ballen alene inne i feltet, men avvinkes for offside.

19 min. Arntzen vinner ballen høyt på høyresiden. Blir taklet i det han slår inn. Frispark i gunstig posisjon. Blir headet unna.

15 min. TUIL har stort sett et slags grep om kampen så langt, selv om de ikke har skapt noe ennå. Strømmen med sin første corner. Stabler nesten samtlige i femmeteren. Nilsen får ikke bokset ordentlig først, men kaster seg ned og plukker den løse ballen. Får også et frispark.

12 min. Ny TUIL-corner. Klarert unna en ikke akkurat fullsatt stadion. Det sitter for øvrig en god del på gamletribunen, hvor det også er sol på det som ellers er en for dagen ganske vindfull stadion.

Mats Rydland

10 min. Ny TUIL-corner. Tomas Kristoffersen slår den direkte inn denne gangen. Ender til slutt med en femmeter, selv om det kunne se ut som en Strømmen-spiller var sist borti.

8 min. Kort variant, som etterfølges av en mistforståelse. Renner ut i sanden.

6 min. Strømmens Ulrich Østigård Ness kommer til en avslutning fra distanse og litt skrått hold. Rett på Nilsen. Ikke verdig å kalles en sjanse, men egentlig det eneste som har skjedd så langt på TUIL Arena. Ball og spill har stort sett befunnet seg mellom de to sekstenmeterne, men TUIL får kampens første corner nå.

2 min. TUIL i en 4–4–1–1 eller 4–2–3–1-formasjon med Kind Bendiksen i tierrollen bak Gabriel Andersen. Tomas Kristoffersen og Lasse Berg Johnsen sentralt bak ham. Kjæve til høyre og Ringberg til venstre. Løvland starter på venstreback, mens Arntzen er på høyresiden. Midtstopperne er Thomas Braaten og Robin Lorentzen, mens Theodor Nilsen står i mål.

1 min. Da er kampen i gang og Strømmen har tatt avspark.

Hei, mitt navn er Mats Rydland og skal følge bunnoppgjøret mellom TUIL og Strømmen fra TUIL Arena.

TUIL står fortsatt uten seier i seriespill i år og har kun to poeng etter 14 kamper og ligger nederst på tabellen. Søndag kommer Strømmen, som ligger på plassen foran med åtte poeng, på besøkt til TUIL Arena.

TUIL-supporter og tidligere booking- og tidligere festivalsjef hos Bukta, Robert Dyrnes, har for øvrig meldt at han tror årets første seier i serien kommer i dag. Så får vi se om han har rett.

Årets første seier for «Dalingan» må nesten komme søndag om det skal være noe som helst håp for å berge plassen i årets 1.-divisjon.

Verdt å merke seg er det at fjorårets TUIL-keeper, Marius Berntzen, starter på benken for Strømmen.

Slik starter TUIL:

Theodor Nilsen; Andreas Arntzen, Thomas Braaten, Robin Lorentzen, Andreas Løvland; Tomas Kristoffersen, Lasse Berg Johnsen; Håkon Kjæve, Thomas Kind Bendiksen, Sander Finjord Ringberg; Gabriel Andersen

Innbyttere:

Adrian Mathias Nystø Mikkelsen, Henrik Åsali, Vegard Bergstedt Lysvoll, Harald Nilsen Tangen, Adrian Sandbukt, Trygve Kristoffersen, Lars Henrik Baal Andreassen

Strømmen:

Stian Stensby Christensen, Victor Eriksson Grodås, Kristian Jahr, Sverre el Bjørkkjær, Pål Steffen Andresen, Mathias Blårud, Øystein Vestvatn, Mats-Andre Kaland, Mahmoud Sami Laham, Sivert Stenseth Gussiås, Ulrich Østigård Ness

Innbyttere:

Marius Wennersteen Berntzen, Magnus Aleksander Tvedte, Anders Bakken Dieserud, Mustapha Achrifi, Andreas Hellum, Johannes Grødtlien

Artikkelen blir oppdatert med lagoppstillingene etter hvert som de kommer inn.