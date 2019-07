MFK-børsen: Disse to Molde-spillerne markerte seg

AKER STADION: Molde presset og presset, men hjemmelaget fikk ikke ballen i nettet fra åpent spill. Det måtte to straffespark til for å sikre uavgjort mot Brann, i det som ble sesongens første poengtap hjemme på Aker stadion. Magnus Wolff Eikrem var essensiell for et Molde-lag som skapte utallige målsjanser, mens Leke James kronet en god kamp med ei iskald straffescoring da Molde trengte det som mest.

En kamp der det var lite å gjøre for den belgiske sisteskansen. Kunne ikke lastes for scoringa. Noe usikker i håndteringa av tilbakespill. På etterskudd i duellen med Berisha, og kunne fort fått et straffespark i mot på overtid.