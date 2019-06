Molde-sjefen har sett hele årgangen forsvinne: Slik forklarer han at ingen er på A-laget

Erling Moe har selv vært spillerutvikler i Akerakademiet og i MFK. Han har spilt i lokalfotballen og vært Træff-trener. Moe er ekte moldenser og lokalpatriot. Dagens hovedtrener vil dyrke unge spillere, men er opptatt av at 99-årgangen til MFK ikke kan defineres som én gruppe.

– Det var et godt kull, men det er enkeltindividet som er avgjørende her. Noen var ikke gode nok, noen var så gode at de ville vekk fra Molde og noen er fortsatt våre spillere på utlån. Det enkleste svaret er at nåløyet i MFK er veldig trangt, det er knalltøft å komme opp. Vi skal ta medalje og spille i Europa. I mange posisjoner skal juniorene konkurrerer mot spillere som ligger tett oppunder nivået på A-landslag, påpeker Erling Moe.