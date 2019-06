En skal holde tungen rett i munnen for å holde oversikten over hvem som ryktes hit og dit når de europeiske storklubbene ruster opp spillerstallene i sommer.

Det er lett å gå seg vill i vrimmelen av lekkasjer fra agenter og overskrifter i avisene.

Hvem kan du stole på? Hvem kan du ikke stole på? Det er ikke lett å vite. Fordi det er så mange aktører, interesser og pengesummer.

En overgang hit kan få konsekvenser for en overgang dit.

Det er fotballens stollek med påfølgende dominoeffekt.

Solskjær har dårligere tid

En som trenger et godt overgangsvindu, er Ole Gunnar Solskjær.

Sommerens handlerunde kommer til å definere nordmannens høst og fremtid i Manchester United.

Han må hente de riktige spillerne, men det blir ingen lett oppgave:

ED SYKES / REUTERS

1: Overgangsvinduet i Premier League stenger 8. august. Etter det har ikke Solskjær og andre engelske managere lov til å kjøpe spillere, kun selge. Vinduet i Spania, Frankrike og Tyskland stenger 2. september. De kan både kjøpe og selge til den datoen. De har bedre tid, de kan «vente ut» sine kolleger i England.

2: Selv om Solskjær og Manchester United kun er nummer seks i England, og ikke kvalifisert for Champions League, er det fortsatt en klubb andre klubber vet har stor betalingsstyrke. Selgende klubber kommer til å presse pris, nye spillere kommer til å presse lønn, og da er det lett å fastslå at ting vil ta tid.

Tid har ikke Solskjær så mye av.

Han må vite hvem han har med videre, han må selge og så kjøpe nye spillere før tidsfristen løper ut 8. august.

Lukaku og Pogba

Det er spesielt to spillere det snakkes mye om.

Romelu Lukaku og Paul Pogba.

Lukaku skal være interessert i en overgang til italienske Inter. United vil ha nærmere en milliard for belgieren. Det har ikke Inter råd til.

De må selge før de kan kjøpe. Den de kan få mest for, er spissen Mauro Icardi som i Italia og hjemlandet Argentina er kjent for å være kontroversiell.

Men Icardi vil ikke hvor som helst, han vil til en storklubb, og gjett hvem han er linket til?

Manchester United.

Icardi er en veldig god spiller. Men det spørs om Solskjær vil ha en «tikkende bombe» i garderoben.

Han har trolig mer enn nok med dem han har.

ANDREW YATES, REUTERS

Zidane vs. klubbpresidenten

En av dem er Paul Pogba, som har sagt at det er tid for å se etter nye utfordringer og stadig oftere nevnes i sammenheng med Real Madrid. Florentino Pérez, Real Madrids mektige klubbpresident, identifiserte for en stund siden Tottenhams Christian Eriksen i gjenoppbyggingen av et nytt mesterlag.

Dylan Martinez / Reuters

Men det var før Real Madrid-manager Zinedine Zidane, som gjorde comeback i klubben i vinter, hadde sagt sitt.

Zidane vil ikke ha Eriksen, han vil ha landsmann Pogba.

Men fra Italia kommer meldingene om at Juventus, i jakten på Champions League-trofeet, vil hente Pogba til klubben han forlot for tre år siden.

Juventus skal være villig til å betale en milliard for franskmannen. Pogba skal være interessert i en retur, men vil ikke akseptere lønnskutt.

Dermed kan det likevel bli Real Madrid.

Men hvis Pogba velger Juventus, kommer Real Madrid til å forsøke seg på Eriksen, og hva gjør da hans arbeidsgiver Tottenham før den tidlige overgangsfristen? Eriksen har vært London-klubbens beste spiller de siste årene og er vrien å erstatte.

Neymar til Barcelona?

Mannen det snakkes mest om på overgangsmarkedet er likevel Neymar.

STEPHANE MAHE / Reuters

Han mistrives angivelig i Paris Saint-Germain. Spanske medier melder at han kan havne i Barcelona, klubben han forlot for 2,2 milliarder kroner for to år siden.

Lionel Messi og Luis Suarez sa før Copa America at de har savnet sin gamle rekkekamerat. Messi bekreftet at de tre fortsatt holder kontakten gjennom Whatsapp-gruppen «de tre søramerikanerne».

Men hvis Barcelona går for Neymar, blir det dyrt. PSG kommer til å kreve 2,2 milliarder kroner for brasilianeren. Dersom det stemmer at også Real Madrid vil ha Neymar, vil prisen bli presset opp.

Barcelona må også løse «problemet» med Antoine Griezmann, den franske EM-kongen fra 2016 som for tre måneder siden offentliggjorde at han ville forlate Atlético Madrid.

Griezmann skal ha skrevet en kontrakt med Barcelona, men den skal ikke være gyldig i skrivende stund. Begge parter kan si den opp før 1. juli.

UMIT BEKTAS, REUTERS

Barcelona må selge

Spørsmålet er om Barcelona har råd til begge. Barcelona må få balanse i sine regnskapsbøker før 1. juli, og for å klare det, må katalanerne selge.

Liverpool-manager Jürgen Klopp skal ifølge Marca være interessert i Ousmane Dembele, tyskeren mener Barcelona-spilleren passer bra i hans fotball. Noe Dembele blant annet viste i Klopps gamle klubb Borussia Dortmund.

Phillipe Coutinho har vært misfornøyd i Barcelona og Manchester United har lenge vært interessert i brasilianeren.

Men ifølge Sky Sports vil ikke Coutinho til Manchester United, fordi han har for tette bånd til United-rival Liverpool, klubben han spilte for i fem år.

Det er mulig Griezmann ender opp i Barcelona, men den franske spissen ble upopulær da han i fjor avslørte i en TV-dokumentar at han ikke ville spille for Barcelona etter lenge å ha vært ryktet til klubben.

Dersom han ikke ender i Barcelona kan Griezmann ta Neymars plass i PSG. Den franske klubben vil gjerne hente landsmannen og koble ham opp mot en annen fransk landslagsspiss: Kylian Mbappé.

RAFAEL MARCHANTE, REUTERS

«Alle» vil ha Ajax-stopper

Så er spørsmålet om PSG klarer å beholde Mbappé. Real Madrid har vist interesse for ham i vinter, Zidane var Mbappés store forbilde som liten gutt, men i det siste har interessen virket å kjølne noe fordi Real Madrid har vært koblet opp mot Mbappés rekkekamerat i PSG, Neymar.

Så er spørsmålet hva Real Madrid skal med Neymar ettersom klubben hentet Chelseas Eden Hazard for en milliard kroner for to uker siden.

Sommerens kanskje heteste på markedet er Ajax’ 19 år gamle stopper Matthijs de Ligt. Han har lenge vært koblet til Solskjærs Manchester United.

Så ble Barcelona favoritter til å hente unggutten. Både Juventus og Bayern München skal ha gitt bedre tilbud enn Barcelona. De Light har i alle intervjuer sagt at det sportslige er viktigere enn det økonomiske i dette stadiet av karrieren.

Ifølge Cadenar Ser’s radioprogram «El Larguero» er ikke nederlenderen lenger interessert i Barcelona. Paris Saint-Germain er nå favoritter til å hente de Ligth. PSG er kjent for å være svært betalingsvillige.

Sommeren kommer til å inneholde mange tvister og vendinger.

Noen har flere penger enn andre, noen har bedre tid enn andre, og en av dem med dårligst tid er Ole Gunnar Solskjær.

Fortsettelse følger.