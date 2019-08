Agdestein inn i startelleveren mot HamKam

Torbjørn Agdestein har fått få sjanser fra start for AaFK denne sesongen. Med spisser som Pape Habib Gueye, Hólmbert Fridjónsson og Niklas Castro i troppen, har det vært vanskelig for Agdestein å få spilletid. Men etter et par gode innhopp den siste tiden, blant annet med avgjørende scoring mot Sandnes Ulf i forrige serierunde, får Agdestein i dag tillit fra start. Han danner spisspar med PapeHabib Gueye. Det betyr at Hólmbert Fridjónsson er benket.

