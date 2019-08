LERKENDAL: Ja, det er bittert. Det er veldig skuffende her og nå. For dette var så nært. Rosenborg strakk seg opp mot sitt absolutte toppnivå mot et godt europeisk lag. Stemningen på Lerkendal har ikke vært på samme nivå siden seieren mot Ajax for to år siden.

Når følelsene har lagt seg, både hos spillere, støtteapparatet og fansen, kan dette resultatet mot Dinamo Zagreb vise seg å være det beste som kunne ha skjedd.