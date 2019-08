Slik blir Rubens liv etter karriereslutt i Tromsø

MÅRDALEN (Bergen): iTromsø møter Yttergård Jenssen hjemme i hans enebolig i Mårdalen et kvarter med bybanen fra Brann Stadion, dagen etter at Yttergård Jenssen og Brann gikk på et sjokktap mot TIL.

I 23 varmegrader kommer 31-åringen på sparkesykkel, og fremme over en kopp kaffe i sola, starter fotballspilleren fra Tromsø med en gang å snakke om den store snakkisen etter kampen, Daouda Bambas albue som sendte TIL-kaptein Simen Wangberg til sykehuset etter kun fem minutters spill. En albue som ga Bamba fire kampers karantene.