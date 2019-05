Allerede etter tre minutter kunne publikum på Høddvoll juble for scoring for hjemmelaget. Peter Hasund stusset en lang ball gjennom til Robin Shroot, som alene mot keeper avsluttet midt på. Hasund var først på returen og banket inn 1–0 til Hødd.

Etter en god start for Hødd, tok Kvik Halden mer og mer over utover omgangen. Hødd hadde blant annet ei redning på streken etter en dødball en halvtime ut i omgangen. Selv om Kvik Halden presset på for utligning, så sto det 1–1 til pause.