Han satte målrekord. Nå er storscoreren fra Trøndelag klar for ny klubb.

Robert Stene har signert for Nardo. Det melder klubben på Twitter og Facebook torsdag.

«Blant alt det negative er vi stolte av å kunne presentere noe veldig spennende for vår klubb på og av banen. Selveste Robert Stene har signert kontrakt og er klar for spill når den tid kommer. Som tidenes toppscorer i OBOS ligaen gir det oss noe helt spesielt», melder 2.-divisjonsklubben.

Steinkast unna banen

Stene har det siste året spilt for Melhus.

Det er flere grunner til klubbyttet, forklarer Stene.

– Jeg bor et steinkast unna banen, det er kanskje den største grunnen. Og så er hovedtreneren (Stig Kammen) en av mine beste kompiser. Da han spurte om jeg ville bidra, takket jeg ja til det, sier han.

Stene skal også ha en jobb i administrasjonen.

– Jeg skal jobbe litt med samarbeidspartnere, det er et spennende prosjekt.

I fjor hadde spissen jobb på Melhus, om lag 20 minutter utenfor Trondheim, noe som gjorde det praktisk for ham å spille for 3.-divisjonsklubben i bygda.

Ingen ambisjoner

– Jeg har egentlig ikke noen ambisjoner som fotballspiller, Nardo vet nok at jeg ikke kommer til å spille alle kampene. Vi får se hvor mange minutter spilletid det blir, først må vi få en dato å komme i gang på.

37-åringen har levd et omflakkende fotballiv og har stort sett spilt på nivå to og tre. Blant klubbene er Nidelv, Randaberg og Fredrikstad, før han i 2017 vendte tilbake til hjemfylket og spilte for Levanger i Obos-ligaen. Der ble han toppscorer for klubben.

I 2017 satte han rekord med sitt 95. mål på nivå to i norsk fotball.