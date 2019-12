Lillestrøm stenger treningen før kampen mot Start

Kanarifuglene ligger under 1–2 etter første oppgjør i Kristiansand og trenger seier for å sikre sin 46. strake sesong på øverste nivå i Norge. Ved uavgjort eller tap blir det nedrykk for klubben.

Mye står på spill, og LSK velger nå å lukke tirsdagens trening. Det skriver klubben på sine hjemmesider.

– Vi ønsker å forberede oss til onsdagens kamp mot Start uten presse og publikum til stede, og håper at folk har forståelse for det, sier sportssjef Simon Mesfin.

Tom Nordlie er tilbake som LSK-trener, men det første av to oppgjør mot Start endte ikke som trenerveteranen ønsket. Hans Lillestrøm tok ledelsen, men to mål av Aron Sigurdarson gjør at Kristiansand-laget har overtaket før onsdagens kamp på Åråsen.

Lillestrøm endte på 14.-plass i årets eliteserie. Start ble nummer tre på nivået under, og etter seier mot KFUM Oslo i kvalifiseringskamp sikret de seg dobbeltoppgjøret mot LSK.