«Det er mange grunner til at Brann ikke scorer. Angripernes kvalitet er neppe én av dem.»

Strileordet «rammo» var kanskje mest brukt for å beskrive ringen man setter en viss kroppsdel på i påvente at naturen går sin gang. En toalettring, heter det vel innenfor bygrensene, men for Branns trener Lars Arne Nilsen er begrepet noe ganske annet.

«Rammo» er rammen Brann skal falle ned i når de forsvarer seg. Den skal være ugjennomtrengelig, overbefolket og fylt med aggressive spillere som skal vinne ballen. Der kan Brann ligge i «rammo» og frustrere vettet av motstanderlag som vil score mål.