Helland starter i høydramatisk sesongavslutning. Slik starter begge lagene

LERKENDAL: Det spørs om ikke supporterne til de to lagene ba en ekstra bønn da de tente det første av de fire adventslysene i dag.

Første søndag i advent 2019 kan markere seg som en av Trondheims mørkeste fotballdager gjennom historien.

Rosenborg er avhengig av å vinne mot Ranheim, samtidig som Odd ikke kan slå FK Haugesund. Dersom Rosenborg slår Ranheim, sender de naboklubben ned til OBOS-ligaen. Så et av scenarioene er at Rosenborg ender på fjerde plass og går glipp av medalje og Europa-spill neste sesong, samtidig som Ranheim må ta den tunge turen ned en divisjon.

Ranheim er i likhet med Rosenborg avhengig av å vinne, samtidig som andre resultater går deres vei.

Det er duket for et høydramatisk lokalderby på Lerkendal.

Se lagoppstillingene nederst i saken.

To endringer i forsvaret grunnet karantene

Pål André Helland var ventet å starte mot Lask på torsdag, men sykdom satte den skuddvillige kantspilleren ut av spill. Søndag er han tilbake i startelleveren for første gang siden 28. september. Totalt har det blitt åtte kamper fra start for hemnværingen i Eliteserien i 2019.

Vegar Eggen Hedenstad og Tore Reginiussen må stå over grunnet karantene. Midtbanespiller Djordje Denic tar høyrebacken, mens Sogn og Fjordane er representert på begge midtstopperplassene med Even Hovland og Gustav Valsvik.

For Ranheim er Erik Tønne tilbake i startoppstillingen etter å ha vært ute med skade siden 1. september.

Mushaga Bakenga har kapret spissplassen, noe som gjør at Michael Karlsen er henvist til benken.

Våt bane

Varsellampene blinket på Lerkendal da det mandag ble sendt ut gult farevarsel for Trøndelag. Et voldsomt væromslag som ville resultere i stort snøfall og nordvestlig storm i flere dager på rad var ventet.

Banemester Anders Øien bestemte seg for å legge en svær plastduk over Lerkendal-gresset. Undervarmen sørget for at snøen som la seg oppå duken ble til vann og Øien uttalte til Adresseavisen at han ville bli overrasket om noe gikk galt før kampen.

Én og en halv time før kampstart var duken fjernet etter hjelp fra over 20 frivillige. Bortsett fra noen skjønnhetsflekker på gresset og flere våte partier, ser gresset ut til å være klar for 90 minutter med fotball.

Maalen og Hornelands utvalgte

Rosenborg stiller med følgende lag (4–3–3): André Hansen - Djordje Denic, Even Hovland, Gustav Valsvik, Birger Meling - Mike Jensen, Anders Trondsen, Gjermund Åsen - Pål André Helland, Alexander Søderlund, Samuel Adegbenro.

Benken: Arild Østbø, Edvard Tagseth, Mikael Tørset Johnsen, David Akintola, Erik Botheim, Bjørn Maars Johnsen, Emil Konradsen Ceïde.

Ranheim stiller med følgende lag (4–3–3): Even Barli - Øyvind Alseth, Ivar Furu, Torbjørn Heggem, Erik Tønne - Adria Mateo Lopez, Eirik Valla Dønnem, Mads Reginiussen - Ola Solbakken, Mushaga Bakenga, Vegard Erlien.