AaFK var forberedt på at de måtte vente på avklaring: – Litt lys i tunnelen

Da kulturminister Abid Raja (V) forrige helg avlyst alle arrangementer med over 500 personer, hintet han om at det torsdag ville komme flere avklaringer for arrangementer med fem til 500 personer til stede.

I tillegg har idretten, særlig fotballen, jobbet intenst den siste uka med å komme opp med et forslag som kan gjøre at de kan komme i gang med vanlig trening. Også dette var det lenge ventet at det kunne komme svar om på torsdagens pressekonferanse. Det kom det derimot ikke. Endelig avklaring for idrettene vil i stedet for komme fredag 7. mai.