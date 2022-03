Moe provosert av Solbakken: – Han bommer

ULLEVAAL (VG) Molde-trener Erling Moe rister på hodet av landslagssjef Ståle Solbakkens tirade om kunstgressbaner i norsk fotball.

Det var på mandagens pressekonferanse i forbindelse med landskampene mot Slovakia (2–0-seier fredag) og Armenia at Solbakken brukte fem minutter på å prate om at norsk toppfotball hemmes av for få gressbaner.

– Det som er tilfelle i Norge nå er at mange klubber i Norge har dårlige kunstgressbaner. Jeg synes klubbledere i Norge er slappe, trenere i Norge er slappe og journalister i Norge er slappe. Fotball skal spilles på gress. Det er underlaget alle spillere vil spille på, men da må du gjøre som Lillestrøm her, jobbe langsiktig, sa Solbakken på Åråsen.

I Molde er hovedtrener Erling Moe provosert av uttalelsene til Solbakken, som Romsdals Budstikke omtalte først.

– Jeg synes det blir malplassert der han plasserer ansvaret. Jeg tror vi alle er rimelig klar over at det er hans arbeidsgiver, NFF, som har kjempet kunstgresset sin sak med støtteordninger og lignende. Jeg skjønner ikke hvor han vil med det, sier Moe til VG lørdag morgen.

Fakta 11 av 16 lag i Eliteserien spiller på kunstgress: Disse 11 klubbene har kunstgress på sin hjemmebane i 2022: Aalesund, Bodø/Glimt, HamKam, Kristiansund, Molde, Odd, Sarpsborg, Strømsgodset, Tromsø, Viking og Vålerenga. Disse fem har naturgress: Lillestrøm, Rosenborg, Haugesund, Jerv og Sandefjord. Vis mer

– Jeg skjønner utgangspunktet med at han bruker pressekonferansene til å provosere litt og sette dagsorden. Det er positivt hvis han klarer å treffe med det. Denne gangen er diskusjonen viktig, men han bommer på dem han skal skyte på, sier Moe videre.

– Det er ingen som er mot gressbaner. Det er det underlaget man til syvende og sist ønsker og spille på, og man ønsker den diskusjonen velkommen. Men med veien forbundet og anleggsutbyggingen har tatt de siste årene er det særs merkelig at det er han og Lise Klaveness (fotballpresident) som går ut. Hvordan han klarer å dra inn journalister klarer jeg ikke helt å se.

Molde-treneren savner at man tenker langsiktig, og oppfatter at NFF tidligere har ønsket å legge til rette for kunstgress. Han mener det er NFF som har bommet med premissene for anleggene. I Eliteserien denne sesongen spiller 11 av 16 lag på kunstgress.

– Hvis vi i toppfotballen skal slå om å gå stikk motsatt vei er det et stort og kostbart arbeid. Det er noe som heter årstider her i Norge og da krever det store investeringer.

– Diskusjonen kommer bort ved at han legger skylden på alle andre enn der diskusjonen ligger. Så lenge landslagssjef og nå ny fotballpresident ikke legger planer og bare hiver ut påstander om at andre er late og giddalause så blir ikke diskusjonen fruktbar.

Klaveness sa tidligere denne uken at hun støtter Solbakken, og at NFF vil diskutere strategier og tiltak for å få flere gressbaner i toppfotballen.

– Jeg har presidenten på min side, og det er en god start. Det er ikke sånn at jeg ikke skjønner at dette er tungt løft for klubbene. Poenget mitt er at det har blitt er en selvfølge at dette er for vanskelig, og vi må tak i det, sier Solbakken på lørdagens pressekonferanse.