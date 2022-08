Dette må Brann endre før søndag: – Blir mye tøffere

Subotica (BT): Både spillerne og treneren var tydelig på at torsdagens prestasjon var for dårlig. Søndag venter mye tøffere motstand for de rødkledde.

Brann må løfte seg flere hakk til søndagens kvalifiseringskamp.

19. aug. 2022 11:47 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi skal bli klare til søndag, gjøre de rette tingene de neste dagene og virkelig knuse dem, sier kaptein Tuva Hansen bestemt.

Kort tid etter kraftanstrengelsen i 38 stekende varmegrader som ga Brann 1–0-seier mot tyrkiske ALG spor torsdag kveld, er kapteinen allerede i gang med å forberede seg mentalt til neste Champions League-kvalifiseringskamp førstkommende søndag.