Vålerenga-krisen fortsetter: Glimt sendte Fagermos menn ut av cupen

INTILITY ARENA (VG) (Vålerenga - Bodø/Glimt 0–1) Bare minutter etter at keeperdebutant Magnus Sjøeng (20) så ut til å bli den store helten for hjemmelaget, banket Ulrik Saltnes ballen i mål og sendte Bodø/Glimt videre i cupen.

KRISEN FORTSETTER: Vålerengas Henrik Bjørdal

29. juni 2022 22:07 Sist oppdatert nå nettopp

Det Vålerenga-leiren håpte skulle bli et pusterom fra en kriserammet eliteseriehverdag, ble heller det stikk motsatte da Bodø/Glimt kom på besøk til et Intility Arena badende i sol.

Helt, helt på tampen sørget Ulrik Saltnes for å sende Oslo-laget ut av cupen.

– Det er jo en tøff periode for laget, selvfølgelig. Men jeg føler samtidig at vi spiller bra fotball. Vi får bare ikke satt ballen i mål, sier Sjøeng til NRK.

– Vi er inne i en motgangsperiode, så vi får si det slik at vi gjør opp mot vårt beste i dag. Vi møter et godt lag, og i den situasjonen vi har vært i, så er det en sterk prestasjon fra oss. Vi har de samme utfordringene vi har hatt. Vi scorer ikke mål. Vi har en del muligheter som vi bør utnytte bedre, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til NRK.

NYTT TAP: Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga er inne i en dårlig periode.

Etter en jevn og sjansefattig åpning på kampen, var det Bodø/Glimts Runar Espejord som kom til den første ordentlige muligheten.

Vålerengas keeperdebutant, 20 år gamle Magnus Sjøeng, var heller slepphendt da han mistet ballen rett i beina på Glimt-spissen inne på fem meter like før halvtimen var spilt.

Stolpen hindret forrige sesongs tapende cupfinalist i å ta ledelsen. Like før hvilen stoppet Leonard Zuta et godt forsøk fra Gilbert Koomson, men det det forble målløst til pause.

– Vi har parkert bussen greit der bak, og det har funket bra til nå. Det blir tungt i lengden, men vi må bare stå i det, sa Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation til NRK på vei inn i garderoben.

Og det var hjemmelaget som kom til andreomgangs første ordentlige mulighet. Tidligere Glimt-spiller Amor Layouni sørget for at Nikita Haikin måtte ut i full strekk for å avverge skuddforsøket fra 14 meter.

Ti minutter før full ordinær tid var Ulrik Saltnes farlig frempå, men VIF-keeper Sjøeng hindret Glimt-kapteinen.

Bare minutter etter ble Hugo Vetlesen på klønete felt av Petter Strand inne i Vålerengas ellevemeter. Dommer Sivert Amland virket aldri å være i tvil i det han pekte på straffemerket, selv om reprisene viste at Glimt-spilleren falt noe lett.

Ola Solbakken gikk frem og forsøkte å plassere straffesparket ned til Sjøengs venstre, men der lå keeperen og ventet.

STRAFFEREDNING: Ola Solbakken klarte ikke å få ballen forbi Magnus Sjøeng.

Strafferedningen løftet taket av Intility Arena, som ikke har hatt all verden å juble for det siste året.

– For en dag for keeperen. Han kan bygge karrieren sin på den opplevelsen her, sa NRK-ekspert Åge Hareide etter strafferedningen.

– Det er helt fantastisk å endelig få stå foran Klanen. Å få en såpass god debut også, det føles veldig deilig, sier Sjøeng selv til NRK.

Til slutt måtte han imidlertid se at ballen gikk i mål bak ham og at Vålerenga tapte.

– Det er naturligvis utrolig bittert når man har gjort en så god kamp. Men slik er fotballen, rett og slett, sier Sjøeng.

I sluttminuttene av ordinær tid skjedde det mye. Da 87 minutter var spilt kontret vertene voldsomt. Et innlegg fra Henrik Bjørdal så ut til å bli stoppet av armen til Alfons Sampsted, men dommer vinket spillet videre.

Like etter falt avgjørelsen da Saltnes hamret ballen i mål til 1–0 for Bodø/Glimt.