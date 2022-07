Supporterleder om suksessen: – Ser andre supportere begynner å bli lei

Brann er ubeseiret etter 15 kamper spilt, mandag ble det satt ny klubbrekord og ingen kamper forrige helg hadde flere tilskuere enn Brann Stadion. Oppi alt dette har et slagord spredt seg over «hele» Bergen.

«Obos med Brann er større enn Eliteserien» er et slagord som har herjet i Bergen siden sesongstart.

Før årets første seriekamp var spilt, tvitret klubbens offisielle bruker følgende:

– Det er det selvfølgelig. Det har blitt slagordet for sesongen.

Det sier Erlend Ytre-Arne Vågane, styreleder i Branns supportergruppe, Bataljonen, til VG.

– Det er et vellykket slagord som er litt bergensk og litt selvironisk. Jeg ser andre supportere begynner å bli lei, sier Vågane og ler.

Brann-trener Eirik Horneland har også fått med seg slagordet.

– Hehe ja, jeg liker iallfall ironien i slagordet til supporterne. Det er herlig tilnærming fra supporterne som sikkert kunne tenkt seg å være i Eliteserien. Det å være i Obos er vanskelig for en klubb som denne. Det er ikke så mange andre enn Brann som kunne gjort dette. Brann står ekstremt sterkt i Bergen by, sier Horneland til VG.

Obos-ligaen: Branns tolv første kamper på det nest øverste nivået i 2022-sesongen. I tillegg har bergenserne gått videre til 4. runde i NM.

Denne sesongen har Brann vunnet ti av tolv kamper i Obos-ligaen og samtidig bøttet inn 36 mål – et snitt på tre mål per kamp. De har også vunnet tre kamper i NM og scoret 19 mål, noe som utgjør totalt 55 mål på de første 15 kampene.

Bergenserne er dermed på god vei mot opprykk tilbake til det gjeveste selskapet i norsk fotball.

– Vanskelig å bli vant til dette her, det er ganske brutale kontraster. Da vi rykket ned i fjor og med nachspielsaken, så følte vi det ble en restart av klubben på mange måter, og så satt vi igjen med et lag med masse unge lokale spillere og tenkte: det er jo faktisk noe å bygge videre på her, sier Vågane.

STEMNING: Eirik Horneland uttrykker overfor VG at det er god stemning innad i laget om dagen.

Etter Branns 2–1-seier mot Bryne mandag, ble det satt ny klubbrekord for de rødkledde. Aldri før har klubben vunnet åtte seriekamper på rad gjennom deres 113 år lange historie.

– Når du snakker med folk og supportere, så er det ingen som kan huske noe lignede. Vi må tilbake til gullsesongen, så det betyr jo mye for entusiasmen for klubben å være i en sånn stim som vi er nå, sier Bataljonen-styrelederen.

Mandagskvelden på Brann Stadion toppet seg da tilskuertallet ble bekreftet: 9.552. Til tross for at kampen mot Bryne var på Norges nest øverste nivå – og ble spilt på en mandag – så var det tallet høyere enn samtlige eliteseriekamper lørdag og søndag.

Fakta Tilskuertall på utvalgte Eliteserien- og Obos-ligaen-kamper: 2. til 4. juli Brann – Bryne: 9.552

Viking – Rosenborg: 9.221

HamKam – Molde: 5.018

Aalesund – Strømsgodset: 4.701

Sarpsborg – Sandefjord: 4.094

Odd – Bodø/Glimt: 3.748

Kristiansund – Lillestrøm: 3.660

Fredrikstad – Åsane: 3.056

Jerv – Haugesund: 2.090 Vis mer

– Vi er veldig ydmyke overfor tilhengerne, Bergen by og alle de som kjenner Brann og støtter så godt opp både hjemme og borte. Det er vår oppgave å begeistre – vi skal vise at folk at de være stolte av klubben, sier Horneland om tilskuerbragden.

Brann har en luke på åtte poeng til Ranheim på annenplass med 18 kamper igjen av sesongen.

Tidligere denne sesongen satte Brann-kvinnene tilskuerrekord i Toppserien mot Vålerenga, før rekorden ble slått én uke senere da Brann møtte Rosenborg på Lerkendal. 11.636 tilskuere så den kampen.