USA-kvinnene hyllet av Biden – Klaveness mener de «sprenger vei»

USA følger etter Norge i likelønnskampen. Nå håper Lise Klaveness, som er innstilt som ny fotballpresident, at også bonusordningene fra FIFA og UEFA kan bli mer jevnt fordelt.

FOREGANGSFIGUR: Megan Rapinoe har latt sin stemme bli hørt når det kommer til mer likestilling i fotballen.

Etter en seks år lang kamp kom tirsdag nyheten om at USA innfører likelønn for alle landslagsspillere – uansett kjønn. En slik ordning ble innført i Norge, som det første landet i Europa, allerede i 2017.

Lise Klaveness har jobbet en årrekke som toppfotballsjef i Norges Fotballforbund og har vært tett på utviklingen av internasjonal kvinnefotball de siste årene.

– De amerikanske spillerne gikk for noen år siden til frontalangrep mot denne logikken. Nå har de lykkes i det som må sies å være et paradigmeskifte i internasjonal fotball, sier Klaveness.

Hun roser jobben det amerikanske forbundet har gjort for å sikre likelønn, og mener dette kan endre mye i den internasjonale fotballen de neste årene.

– USAs kvinnelandslag er mestvinnende i verden med sine fire VM-gull og fire OL-gull. Laget har gått foran på banen med imponerende kraft i tiår etter tiår. Nå sprenger de vei også utenfor banen, sier Klaveness til VG.

HYLLER USA: Lise Klaveness, her fra en pressekonferanse på Ullevaal i 2021, mener USAs kvinnelandslag nå har sørget for at mye kommer til å endre seg de neste årene.

Den amerikanske ordningen skal også gagne tidligere landslagsspillere. New York Times skriver at et dusinvis nåværende og tidligere spillere på kvinnelandslaget vil dele 24 millioner dollar (214 millioner kroner) mellom seg fra forbundet. Avisen skriver at det er en slags kompensasjon fra forbundet for å utjevne lønnen mellom herre- og kvinnelandslaget.

– Jeg er så stolt av hvordan vi har stått sammen og satt foten ned. Dette er en enorm seier, ikke bare for oss, men for at den neste generasjonen fotballspillere skal få muligheten til noe vi bare kunne drømme om, sier superstjernen Megan Rapinoe i et intervju med USA Today.

Hun mener, som Klaveness, at dette vil ha mye å si for kvinnelige idrettsutøvere verden over.

– Nå er døren åpen. Dette er et stort vendepunkt i historien om kvinneidrett. Jeg tror vi kommer til å se tilbake på dette øyeblikket med enorm stolthet, sier Rapinoe.

Midt under Ukraina-krisen har til og med president Joe Biden tatt seg tid til å skrive på Twitter at «det var på tide», og at man nå bør etterstrebe å gjøre det samme «i alle industrier».

Tweeten er en av to meldinger fra presidentens konto de siste 24 timene som ikke handler om Ukraina og Russland.

Som mange sikkert husker hadde Megan Rapinoe en voldsom feide med den forrige presidenten. USA-stjernen er mer på linje med Biden. Nå sparker hun ballen videre til de høye herrer i FIFA.

– Vet dere hva? Dere er neste! sier hun i retning FIFA til Washington Post.

Klaveness forteller at hovedproblemet med FIFA og UEFA ligger bonusutbetalinger. Hun ser likevel at forskjellene utjevner seg – sakte, men sikkert.

– De siste årene har heldigvis bonusutbetalingene fra FIFA og UEFA for kvinnesiden økt kraftig, men likevel er forskjellen vis-à-vis herresiden enorm. Både inntekter og utgifter på herresiden er på en annen planet. Det gjenspeiles veldig tydelig i bonusutbetalingene fra FIFA og UEFA i forbindelse med mesterskap, slår hun fast.

Klaveness tror diskusjonene rundt å utjevne dette vil tvinge seg frem i FIFA, UEFA og hele Europa med stadig større styrke.

– Vi ønsker dette velkommen. Det er ingen enkle løsninger her og alle vurderinger må ta utgangspunkt i fotballen, vårt verdigrunnlag og den globale konkurransen vi er en del av både på kvinne- og herresiden, sier Klaveness, som om få uker sannsynligvis er Norges nye fotballpresident.