Ronaldo-dobbel i comebacket: – Stolt over å være tilbake

(Manchester United - Newcastle 4–1) Cristiano Ronaldo (36) viste seg frem umiddelbart i returen til Manchester United med to scoringer mot Newcastle.

11. sep. 2021 17:52 Sist oppdatert nå nettopp

Foto: PETER POWELL / EPA

– Jeg er stolt over å være tilbake i Manchester United, og å spille i Premier League igjen, skriver Ronaldo på Instagram.

For første gang på 4491 dager var Cristiano Ronaldo ikledd den røde Manchester United-drakten, og gikk rett inn i startoppstillingen mot Newcastle.

Det betalte seg to minutter på overtid av første omgang, da Ronaldo banket inn 1–0 til Manchester United.

– Som om han aldri dro, skrev Manchester United-spiller Marcus Rashford, som er ute med skade, på Twitter like etter scoringen.

Newcastle utlignet etter 56 minutter, før Ronaldo scoret sitt andre mål i kampen seks minutter senere.

– Forventningene var umulig å innfri. Presset var enormt, men er det en spiller i verden som takler det, som tennes av nettopp det, så er det denne mannen, utbrøt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker etter Ronaldos andre scoring.

– Ronaldouble! For en målscorer, skriver Gary Lineker på Twitter.

– Han er bare en maskin. Svimlende, skriver Michael Owen.

Etter kampen tok Ronaldo til Instagram for å uttrykke følelsene sine:

– Returen min til Old Trafford var bare en kort påminnelse om hvorfor denne stadion er kjent som Drømmenes teater. For meg har det alltid vært et magisk sted hvor du kan oppnå alt du tenker på, skriver Ronaldo.

Det tok ikke lang tid før Ronaldo viste seg frem foran et fullsatt Old Trafford. Etter drøye ti minutter noterte seg for sin første målsjanse i comebacket. Portugiseren dro av et par Newcastle-spillere, før han banket til i nettveggen.

Etter halvspilt første omgang prøvde Ronaldo seg igjen, denne gangen fra like utenfor sekstenmeteren. Skuddet ble stoppet i Newcastle-blokken.

Da det så ut som første omgang skulle ende målløs, dukket Ronaldo opp to minutter på overtid av omgangen. Mason Greenwood fyrte av, og Newcastle-keeper Freddie Woodman ga bort en retur. Da var Ronaldo der og banket ballen i nettet, mens Old Trafford gikk til himmels.

– Det der er målscorerinstinktet til en spiss. Hvis det er en ekte superstjerne blant oss, så er det ham, sier Newcastle-manager og tidligere Manchester United-spiller Steve Bruce til Sky Sports.

Det var Ronaldo sitt 119. mål for Manchester United, og hans første siden byderbyet mot Manchester City i Premier League 10. mai 2009.

Ti minutter ut i andre omgang satte Javi Manquillo inn 1–1, men dette var ikke Newcastles dag.

Det var Cristiano Ronaldo sin.

Bare seks minutter etter utligningen satte Luke Shaw fart opp i banen, før han trillet gjennom til Ronaldo. Etter et strålende første touch satte han ballen iskaldt mellom beina til Woodman, og sørget for at supporterne kunne slippe jubelen løs nok en gang.

Ronaldos landsmann, Bruno Fernandes, ville også være med på moroa, og sikret seieren med et drømmemål ti minutter før slutt. Han la ballen til rette, før han limte den i krysset fra rundt 20 meter.

På overtid fastsatte Jesse Lingard resultatet til 4–1. Begge de to siste målene hadde Paul Pogba målgivende pasning på, og franskmannen er allerede oppe i sju assist etter fire Premier League-kamper denne sesongen.

Med tre nye poeng i banken tar Manchester United turen opp på tabelltopp, med ti poeng etter fire kamper.