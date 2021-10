Unggutt med kremmerhus: – Har du sett på maken?!

(Kristiansund – Tromsø 1–1) Fra godt over 25 meter vartet August Mikkelsen (21) opp med en kandidat til årets mål på Kristiansund stadion.

30. okt. 2021 17:51 Sist oppdatert nå nettopp

– Har du sett på maken?! August Mikkelsen er ikke bare et lavt tyngdepunkt, finesse og teknikk. Han har også en kanon av en skuddfot, utbrøt kommentator Asbjørn Myhre hos Discovery+ da ballen sang i nettet bak KBK-keeper Sean McDermott ti minutter før pause.

Like etter kampslutt hadde ikke Mikkelsen rukket å reflektere all verden over den vanvittige scoringen. Han var mer opptatt av at han skulle ha hatt ennå flere scoringer og dermed sikret Tromsø alle poengene.

– Jeg har hatt fokus på kampen, og måtte bare glemme målet når det var så lenge igjen av kampen. Men et fint mål var det. Det var en bra prestasjon, men jeg kunne scoret flere, sier Mikkelsen til Discovery+.

Etter et svært toneangivende 2021, er det naturlig at interessen melder seg fra både inn- og utland. Det er noe hovedpersonen selv ikke fokuserer nevneverdig på.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det. Det er fortsatt fem kamper igjen av sesongen, sier Mikkelsen.

Kremmerhuset sørget for at det endte med poengdeling mellom kompisene Gaute Helstrup og Christian Michelsen på Kristiansund stadion. Mikkelsens scoring fra 25 meter kom etter at Liridon Kalludra først hadde gitt hjemmelaget ledelsen. Også det en fin scoring, signert hjemmelaget.

– Vi lignet litt mer på oss selv i dag. Vi hadde en god førsteomgang, hvor vi gjorde som planlagt. Vi var mer solide og varierte spillet godt. De tok litt mer over etter pause, så om vi får til to førsteomganger, begynner vi å snakke, oppsummerer KBK-spiller Andreas Hopmark til Discovery+.

August Mikkelsen sto for kampens store øyeblikk da han utlignet til 1–1 med en vanvittig kanon.

I førsteomgang var det vertene som styrte det aller meste. 17 minutter skulle det ta før de tok ledelsen. Hurtig og effektiv fotball, etterfulgt at et strålende forarbeid signert Torgil Gjertsen, sørget for at Liridon Kalludra kunne banke ballen i nettet bak en sjanseløs Jacob Karlstrøm i Tromsø-målet fra kort hold.

Moses Mawa hadde både en og to store muligheter til å doble ledelsen, men den tidligere KFUM- og Strømsgodset-spissen står fortsatt bare med den ene scoringen siden overgangen i sommer. Isteden smalt det andre veien.

Fra 25 meter fyrte Mikkelsen av, og KBK-keeper Sean McDermott kunne bare høre lyden av tverrliggeren og nettet i det han forsøkte å stoppe prosjektilet. Det var stortalentets syvende scoring denne sesongen.

1–1 ved halvtid. Etter å ha vært inne i en tung periode med én fattig seier på de fem siste kampene, likte KBK-trener Christian Michelsen det han fikk se.

– Vi ser ut som et godt fotballag igjen. Det er synd vi ikke scorer et eller to til, men vi må fortsette og tørre, sa Christian Michelsen i forkant av annenomgang.

Etter å ha måttet starte kampen på benken, kom Zdenek Ondrasek omsider inn da lagene kom ut igjen etter pause. Og da var det et helt annet lag vi fikk se. Gjestene tok umiddelbart tak i kampen, og i løpet av de første minuttene skapte de mer enn de hadde gjort i hele førsteomgang.

Gaute Helstrups menn klarte likevel ikke å utnytte momentumet de opparbeidet seg, og da timen var passert, var KBK igjen helt på høyde.

20 minutter før slutt skapte gjestene to store muligheter på rappen, men hverken Tomas Totland eller «kobraen» Ondrasek evnet å sette ballen i nettet.

Ingen av lagene evnet å komme med en ordentlig sluttspurt om alle poengene. Dermed endte det 1–1.