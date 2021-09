Solbakken garanterer startplass til Haaland, Moi og Ødegaard

ULLEVAAL STADION (VG) Under mandagens pressekonferanse kunne landslagssjef Ståle Solbakken forsikre om at Martin Ødegaard, Mohamed Elyounoussi og Erling Braut Haaland starter mot Gibraltar tirsdag.

STARTER: Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland får nye muligheter til å juble når Gibraltar gjester Ullevaal stadion tirsdag.

6. sep. 2021 12:56 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Tirsdag kommer Gibraltar på besøk til Ullevaal stadion, i det som blir Norges tredje VM-kvalifiseringskamp på en uke.

Fire spillere i Norges tropp har fått gult kort tidligere i kvalifiseringen og blir utestengt i nøkkelkampen mot Tyrkia i oktober om de får ett til tirsdag. Det er Stefan Strandberg, Mohamed «Moi» Elyounoussi, Morten Thorsby og Martin Ødegaard.

– Det er ikke sånn at alle de fire står over. Vi skal vinne kampen, og det handler om målforskjell. Vi har hatt svak uttelling mot Gibraltar og Latvia, sier Solbakken til VG under mandagens pressekonferanse.

I GODT HUMØR: Ståle Solbakken møtte pressen på Ullevaal stadion før tirsdagens kamp mot Gibraltar.

Han kunne videre fortelle at både Ødegaard, Elyounoussi og Erling Braut Haaland starter oppgjøret mot Gibraltar.

– Jeg kan si at Martin spiller og «Moi» spiller.

– Erling da?

– Det kan jeg godt si.

En som helt sikkert ikke spiller kampen er midtstopper Ruben Gabrielsen, som sliter med en liten skade. Målvakt Per Kristian Bråtveit står over mandagens trening grunnet en dårlig rygg, men er forventet klar til å sitte på benken tirsdag.

Ellers er troppen skadefri.

Les også Solbakken om tøft program: – Tror man skal rope et varsku

Gibraltars landslag er blant de svakeste i verden, og er rangert som nummer 194 på FIFA-rankingen. Norsk seier er med andre ord sett på som en selvfølge.

Landslagssjefen tar uansett ikke lett på oppgaven.

– Jeg har reist rundt i mange, mange år med FC København, og spilt mot presumptivt dårligere motstandere. Så har vi sittet på taktikkmøte før kampen og sagt at hvis vi kommer til 2–0 så skal han og han ut. Kommer vi til 4–0 så skal han og han ut.

– Og så har det endt med at ingen måtte ut, og at vi måtte ha en sluttspurt for å klare det. Det kan skje det. De holdt jo nullen mot Tyrkia i 55 minutter, og holdt oss i nesten en omgang før vi fikk hull på byllen.

– Det er det mentale spillet der. Derfor er jeg sikkert den som er mest urolig i hele Norge for den kampen, selvfølgelig, sier Solbakken.

Grafikk: www.sofascore.com

Norge har ti poeng etter fem kamper i VM-kvalifiseringen. Det er like mange som Nederland, og ett poeng bak Tyrkia. Nederland og Tyrkia møtes samtidig som Norge tar imot Gibraltar tirsdag.

– Jeg synes det er vanskelig. Nederland virker supersterke. De blir vonde å komme foran. Vi må bare ta det som kommer, sier Solbakken på spørsmål om hvilket resultat han ønsker i kampen mellom Nederland og Tyrkia.

– Jeg har tenkt litt på det. Jeg synes det er vanskelig å si noe nå, men uavgjort tenker jeg hadde vært best, sier midtstopper Kristoffer Ajer.

Norge mot Gibraltar har avspark klokken 20:45 tirsdag, og sendes på TV 2.