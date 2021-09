Norsk Toppfotball svarer Liverød etter totalslakten

Terje Liverød (66) får støtte for noen av synspunktene sine etter at han blåste ut og omtalte Eliteserien som «bare søppel».

NUMMER EN: Ulrik Saltnes og Amahl Pellegrino jubler etter scoring mot Tromsø. Terje Liverød uttalte følgende for å sette ord på tilstanden i norsk fotball: «Bodø/Glimt er nummer én, men ingen vil flytte til Bodø. Du må true spillere dit».

3. sep. 2021 10:14 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg synes Liverøds initiativ er positivt, og at dette er en viktig debatt å ta, sier Cato Haug, styreleder i Norsk Toppfotball, interesseorganisasjonen for klubbene i Eliteserien og Obosligaen.

– Men det kan fremstå som at han har svaret på alle problemstillinger, og i min verden er det sjelden slik, legger han til.

I et VG-intervju denne uken kom den gamle fotballagenten Liverød med en tirade mot toppfotballen, basert på sin egen rapport om tilstanden i norsk fotball. Han kom også med et forslag:

– Det er en selvmotsigelse at bredden skal bestemme over toppen. På fotballtinget er det 130-140 breddeklubber som bestemmer over den profesjonelle fotballen. Ligaen må skilles fra Norges Fotballforbund, sa Liverød.

Han vil redusere antall lag, fra 16 til ti, i både Eliteserien og Obosligaen. Det vil konsentrere ressursene, de beste spillerne og på denne måten skape noen kraftsentre, mener Liverød.

Cato Haug spør:

– Er det fornuftig at forbundstinget skal bestemme hvor mange lag det skal være i Eliteserien og i Obosligaen?

Også for Haug er det åpenbare svaret «nei».

– Det er vanskelig å forstå at forbundstinget skal ta denne typen beslutninger, sier han.

VIL HA DEBATT: Cato Haug, her som styreleder i Sarpsborg 08 i 2017

– Vi må ta grep som gjør at toppfotballen har mer styring på sin egen virksomhet. Beslutningene i hverdagen må legges mer over til de som har skoen på, sier han.

– I dag er det en kjensgjerning at vi selger spillere for under en tidel av det Belgia selger spillere for. Det må vi gjøre noe med. Ellers blir vi akterutseilt.

Han legger til:

– Aksepterer vi at vi ikke er med i mesterskap? Hvis vi ikke aksepterer det, så må vi sette inn virkemiddel for å nå disse målene.

Så langt følger han altså Liverøds argumentasjon, bortsett fra at Liverød mener Norge allerede er akterutseilt. Hit, men ikke lenger.

– Å skille topp og bredde fullstendig, det har jeg ikke tro på. Det er for stort avhengighetsforhold mellom dem, sier Haug, og trekker frem at alle norske spillere starter i bredden.

– Liverød mener 10 + 10 toppklubber. Hva mener du?

– Jeg tror svaret ligger et sted mellom der vi er i dag og det Liverød foreslår, sier han, og understreker at dette er en viktig diskusjon å ta.

KRITISK: Terje Liverød, her i Montevideo i Uruguay i 2018.

Liverød foreslår at NFF og Eliteserien skiller lag.

Rettighetene til de øverste divisjonene forvaltes i dag av selskapet Fotball Media, som eies 50/50 av NFF og NTF.

– Fotball Media var et resultat av at man var enige om at man var uenige. Tiden for å være enig om man er enig er overmoden, mener Haug.

Han trekker frem flere ting han stusser på i toppfotballen:

Det er en sportsavdeling i Norsk Toppfotball og en eliteavdeling i Norges Fotballforbund. De jobber i praksis med akkurat det samme, bortsett fra at det heter klubb og landslag, mener Haug.

Lønnsnivået er så lavt at det er vanskelig å hente gode spillere fra utlandet. - Jeg tror ikke NFF jobber mye med det, og jeg har i hvert fall ikke sett resultater, sier Haug.

Et «relativt ufarlig» forslag om å teste ut en modell som gjør det mulig å overføre fotballvirksomheten til et aksjeselskap med eksterne eiere, ble i 2019 nedstemt på forbundstinget. - Egentlig et dårlig eksempel, for der sov toppfotballen selv i timen, påpeker Haug.

– Ting går fortere og fortere, og spesielt i toppfotballen. Vi må snu oss raskere om vi skal ha målsetning om å være en fotballnasjon i toppen.

– Det er en utfordring at NFF både er et forvaltnings- og utviklingsorgan. I det ene øyeblikket skal man være innovative og tenke fremover, i det neste skal man drive med straffeutmåling, sier Haug.