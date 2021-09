Van Gaal hevder fem norske er gode nok for Nederland

ULLEVAAL STADION (VG) Nederland-sjef Louis van Gaal ville ikke gå inn på navn, men talte opp fem norske spillere som er gode nok for hans lag. Kjetil Rekdal tror ikke nødvendigvis at nederlenderen snakker sant.

Louis van Gaal leder sin første kamp som landslagssjef for Nederland mot Norge på Ullevaal onsdag.

1. sep. 2021

– La meg tenke. Jeg går gjennom hele troppen. Jeg kommer ikke til å si noen navn, men én... to... tre... fire... fem. Ja, fem spillere, svarer Louis van Gaal på VGs spørsmål.

– Jeg forstår at du spør for å vise at vi er bedre enn Norge, men jeg synes ikke at vi er så mye sterkere. Vi er sterkere i noen posisjoner, men jeg tror alltid at laget er viktigst, sier Nederland-sjefen tirsdag.

Onsdag møtes Norge og Nederland til dyst i VM-kvalikkamp på Ullevaal. Etter van Gaals relativt rause erklæring spurte VG Norges landslagssjef Ståle Solbakken, om hvilke fem han tror det kunne være.

– Det er galskap å begynne å fundere på det. Det er irrelevant for oss. Jeg vet ikke om han mente i elleveren eller troppen, men det var jo bra, det. Da blir det jevnt i morgen, melder Solbakken med et smil.

Landslagsjef Ståle Solbakken dagen før dagen.

Tidligere landslagskaptein og nåværende HamKam-trener Kjetil Rekdal lister opp disse fem spillerne:

– Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Sander Berge, Alexander Sørloth og Morten Thorsby.

– Tror du han mener dette?

– Nei, det er kun Haaland han ville hatt, svarer Rekdal.

Kjetil Rekdal.

Nederland-sjefen har i hvert fall lagt en plan for hvordan de skal stoppe Erling Braut Haaland.

– Jeg vil ikke dele for mye om hvordan vi skal spille. Det kan være bra for Haaland, smilte Van Gaal.

– Jeg håper vi kan blokkere pasningene til Haaland. Da er problemet løst, fortsatte han.

Tidligere landslagsassistent Per Joar Hansen tror van Gaal ser at det kan bli en tøff kamp mot Norge, og at Norge tross alt kan slå Nederland i en enkelt kamp. Men han er likevel usikker på hvor dypt «respekten» for Norge egentlig stikker hos nederlenderen.

– Det er jo vanskelig å si om det er «mindgames» eller for å ta ned presset på eget lag eller legge press på Norge. Van Gaal har vært med lenge og det er første kampen hans. Det kan være en måte for ham å dra ned forventningene litt. I Nederland er det ingen tvil om at de forventer nederlandsk seier, sier «Perry» til VG.

Les også Van Dijk om Haaland-rosen: – Har han sagt det? Det var snilt

– Hvor mange av spillerne i Norges tropp mener du er god nok for Nederland?

– Det er nesten umulig å si. Laguttaket handler alltid om balanse i laget og spillere som skal gjøre spesielle oppgaver. Erling Braut Haaland ville alltid startet for Nederland. Martin Ødegaard har gjort suksess i landet og har et stort navn der. Begge de to er nok i det sjiktet, sier han.

Så blir det verre, mener «Perry». Han syns det er vanskeligere å rangere de øvrige norske spillerne opp mot for eksempel de i den nederlandske troppen som spiller Eredivisie.

– Den nederlandske ligaen er ikke så høyt rangert. Topplagene er ikke der de var. Sånn sett har jo Nederland heller ikke spillere å velge fra den aller øverste hylle, sier «Perry», før han påpeker:

– Men de har jo van Dijk, Memphis… og så videre.

Per Joar Hansen var assistent for da Lars Lagerbäck ledet Norge.

– Rekdal tror at van Gaal bare ville hatt Haaland? Hva tenker du om det?

– Det kan godt hende, men det er veldig vanskelig å si. Van Gaal er en type som driver med «mindgames» og har gjort det bestandig. Her tror jeg at han ser at forventningene er enorme og han vil si at Norge har bedre spillere enn vi utgir oss for å ha, men Haaland ville han hatt og det kan jeg garantere.

VM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Nederland har kampstart 20.45 på Ullevaal onsdag. Kampen sendes på TV 2, og kan også følges direkte her i VG Live. Dessuten blir det studio med eksperter og reaksjoner underveis på VGTV.

PS! Fredag kan du følge Norges U21-landslag i EM-kvalik mot Østerrike med kampstart 18.00 på VG+ Sport her