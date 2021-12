Lukaku tilbake for Chelsea – herjet og scoret mot Villa

(Aston Villa – Chelsea 1–3) Romelu Lukaku (28) gjorde som han «alltid» gjør mot Aston Villa. Han scoret og skaffet straffe da Chelsea tok en etterlengtet seier på Villa Park.

SNUDDE KAMPEN: Romelu Lukaku gratuleres av Callum Hudson-Odoi og Marcos Alonso (t.v.) etter 2–1-scoringen.

26. des. 2021 20:24 Sist oppdatert nå nettopp

Chelsea slet i første omgang mot Aston Villa, og det sto 1–1 etter at Jorginho hadde utlignet på straffe etter at et selvmål av Reece James sendte vertene i ledelsen etter 28 minutter.

Manager Thomas Tuchel var ikke spesielt imponert over det han hadde fått servert fra spillerne sine. Valget var derfor enkelt ettersom han hadde Romelu Lukaku tilbake i troppen etter å ha testet positivt for corona tidligere i desember.

Med Lukaku på banen ble det et helt annet kampbilde. Med muskelberget på topp fikk Villa-forsvarerne store problemer. Lukaku har det da også med å skape trøbbel for Aston Villa, og han står med ni mål på ti kamper mot klubben som måtte klare seg uten en corona-smittet manager Steven Gerrard i kveld.

Etter 56 minutter kom Lukaku seg fri fra Tyrone Mings, og styrte en heading elegant i nettet utenfor rekkevidden til Emiliano Martínez. 28-åringens første ligamål siden 11. september – «selvfølgelig» mot Aston Villa det også. Da scoret han to ganger, og dermed har tre av fire ligamål etter Premier League-returen kommet mot Birmingham-laget.

Lukaku spilte også hovedrollen i Chelseas siste scoring. På overtid fosset han alene igjennom og ble felt av Ezri Konsa. Det ble dømt straffespark, og Jorginho kunne score på sitt andre straffespark for kvelden.

– Jeg trengte en kamp som dette. Manageren har hatt sine grunner til at jeg ikke har spilt, men jeg er fornøyd med prestasjonen min i kveld og må bare fortsette, sier Lukaku til Skyt Sports.

Dermed tok Chelsea en viktig seier. Etter bare en seier på fire siste – to uavgjorte og ett tap – var avstanden begynt å bli fryktelig stor til ligaleder Manchester City. Det er fortsatt seks poeng opp etter at City vant 6–3 mot Leicester tidligere i kveld, men Chelsea ligger nå likt på poeng med Liverpool – som har én kamp mindre spilt.

– Det var en stor seier. Det var en fortjent seier, og laget viste en god mentalitet, sier Tuchel til Sky Sports.

Chelsea har etter planen to hjemmekamper på rad nå – mot Brighton førstkommende onsdag, og mot Liverpool 2. januar. 15. januar er det bortekamp mot Manchester City ...