Russland-proffen tilbake i Norge og jakter ny klubb: – Var deilig å se familien igjen

LØRENSKOG (VG) Her er Magnus Knudsen (20) tilbake i Norge og på Lillestrøm-trening etter å ha benyttet seg av muligheten for å forlate Russland og klubben Rostov. Nå er «alt» aktuelt i jakten på ny klubb.

Magnus Knudsen var i godt humør etter å ha fullført en økt med gamle lagkamerater i Lillestrøm onsdag.

16. mars 2022 15:31 Sist oppdatert nå nettopp

Knudsen er en av tre norske Russland-proffer som er fristilt fra arbeidsgiveren etter at Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har konkludert med at alle spillere tilknyttet russiske klubber kan regnes som kontraktsløse frem til 30. juni, som følge av invasjonen av Ukraina.

Etter fotballens regler vil det si at de kan signere for hvilken som helst klubb vederlagsfritt på korttidskontrakt.

20-åringen forteller om en «melkerute» som tok ham og hans svenske lagkamerater hjem fra sørvestlige Rostov, som ligger rundt ti mil fra den ukrainske grensen.

– Flyplassen var stengt i Rostov og ikke alle byer har fly ut. Tog til Sotsji, fly til Moskva, Moskva-Istanbul og Istanbul-Oslo. Det var deilig å se familien igjen. Det er ikke til å legge skjul på at jeg har savnet dem, sier Knudsen.

Han har også hatt kontakt med Erik Botheim (Krasnodar) og Lars Olden Larsen (Nizjnij Novgorod), men presiserer at han ellers ikke kan si så mye om den spesielle situasjonen for Russland-proffene. Knudsen forteller at han benyttet seg av et tilbud som kom i stand blant annet ved hjelp fra spillerforeningen FIF Pro – den internasjonale versjonen av interesseorganisasjonen NISO (Norske idrettsutøveres sentralorganisasjon).

– De (Rostov) vil gjerne ha oss der. Men vi har lyst til å passe på familiene våre. Det hadde de full forståelse for; at vi ville dra hjem til familiene og det kunne de ikke stå i veien for, sier Knudsen.

– Hvordan har dere kjent på situasjonen i omgivelsene?

– Alle forutsetninger for meg var der for å fokusere på fotball. Og det fikk jeg til, svarer U-landslagsspilleren, som ble solgt til Rostov etter en sterk avslutning på fjorårssesongen for seriefirer Lillestrøm.

– Vi har trent vanlig og spilt vanlig, utenom at den første kampen ble forskjøvet. Jeg har trivdes veldig godt. Fin klubb, godt inntrykk av alle rundt, trenere og spillere. Jeg trives godt der, beskriver han ellers om den første tiden som Russland-proff.

– Skal du finne deg en annen klubb nå frem til 30. juni?

– Klubben ønsket det for å holde meg i gang. Nå har jeg hatt fokus på å komme hjem og ikke tenkt så langt.

– Er Norge aktuelt? Lillestrøm?

– Alt er aktuelt, egentlig.

– Har du pratet med Lillestrøm om muligheten for at de vil ha deg her?

– Enn så lenge trener jeg med dem. Så får vi se hva som skjer etterpå. Jeg bruker alltid team rundt meg, så er det til syvende og sist opp til meg.

– Hvordan ser du på det å komme tilbake til Rostov 30. juni?

– Jeg trives godt der, det er en god liga og godt lag. Det er noe spennende på gang der. Jeg vil ikke si noe annet enn at fotballmessig er det en fin plass å være, svarer Knudsen, som har kontrakt med Rostov til sommeren 2026.

– Følte du en aksept fra klubben for at du reiste?

– De hadde forståelse for at vi hadde lyst til å dra hjem til familien.

– Tenker du at det kan bli ubehagelig å reise tilbake etter å ha benyttet deg av muligheten for å dra derfra nå?

– Nei.

– Har de gjort opp for sine lønnsforpliktelser til deg?

– Jeg ønsker ikke si noe om det, svarer Knudsen.

Mest sannsynlig vil Lillestrøm være åpne for å hente sin tidligere midtbanespiller tilbake på korttidskontrakt. Sportssjef Simon Mesfin i Lillestrøm bekrefter at de iallfall ønsker å snakke med Knudsens representanter.

– Jeg har hatt dialog med Magnus underveis, i påvente av utviklingen i Russland. Han har hatt stående invitasjon til å trene dersom han skulle komme hjem. Vi har per i dag ikke avtalt noe mer enn det. Jeg har dialog med Kjølø (Mike) som er hans agent, og vi skal ha en fornuftig dialog i tiden fremover. Det handler om at LSK må vurdere sin logistikk og Magnus selvsagt må gjøre sine vurderinger for tiden fremover. Vi skal prate godt sammen om disse sakene, opplyser Mesfin til VG.

Den internasjonale spillerforeningen FIFPro har kunngjort at de helst så at FIFA-sanksjonen mot Russland ga spillerne muligheten til å bryte kontrakten for godt med russiske klubber, ikke bare at de kan regnes som fristilt frem til 30. juni.

Det synet støtter også NISO-leder Erlend Hanstveit.

– Gitt den alvorlige situasjonen og tryggheten til spillerne, som er det viktigste, mener vi at det er det eneste riktige at man skal ha muligheten til det. Men det kan skje endringer, og man har iallfall kjøpt seg tid i en uoversiktlig situasjon, sier Hanstveit.

PS! Magnus Knudsen er sønnen til tidligere landslagskeeper Jon Knudsen. Sistnevnte er keepertrener i Lillestrøm.