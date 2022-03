Én av disse starter for Brann i cupkampen mot KFUM Oslo

Svenn Crone får sin offisielle Brann-debut mot KFUM Oslo, mens Frederik Børsting potensielt må vente.

Svenn Crone (til v.) og Frederik Børsting er to av Branns nysigneringer før årets sesong.

11. mars 2022

Lørdag ettermiddag sparkes fotballsesongen i gang med åttedelsfinale i cupen, og Brann møter KFUM Oslo. Hovedtrener Eirik Horneland har allerede gitt beskjed til spillerne om hvem som starter.

Én av dem er Svenn Crone. Han ble hentet til Brann for omtrent to uker siden, og skal nå få sin offisielle debut for klubben.