Britisk storavis mener Ødegaard bør få kapteinsbindet: – Han er lagets leder

(Arsenal - Burnley 0–0) Den engelske avisen Daily Mirror skriver at Mikel Artetas kapteinsvalg er åpenbart, og heter Martin Ødegaard. Søndag var han atter en gang blant Arsenals beste.

KAPTEIN? Martin Ødegaard (23) har allerede tatt på seg kapteinsbindet for det norske landslaget, men blir nå utnevnt som en kandidat for Arsenal også.

23. jan. 2022 16:52 Sist oppdatert nå nettopp

«Hvis opptredenen siden Pierre-Emerick Aubameyang forsvant ut av laget skal bety noe, så er det åpenbart hvem som skal være kaptein», skriver The Mirror-skribent Josh O’Brien, og peker mot den norske 23-åringen som kom permanent til London-klubben i fjor sommer.

Ifølge O’Brien ser Arteta og resten av støtteapparatet allerede på Martin Ødegaard som «lagets leder på banen».

Hver gang Arteta skal gi en beskjed fra sidelinjen, så går den via Ødegaard, skriver avisen.

TILBAKE: Martin Ødegaard mistet et par kamper med corona, men var tilbake i Premier League-manesjen søndag.

Søndag var nordmannen tilbake i startoppstillingen til Arsenal i Premier League for første gang siden han pådro seg covid-19 tidligere i januar.

Ødegaard prøvde seg tidlig med et skudd fra avstand, men Nick Pope sto i veien for drømmestart. I andre omgang hadde han et frispark som strøk like over tverrliggeren bak Burnley-keeperen.

Kapteinsbindet var det Alexandre Lacazette som hadde på (også han er på vei ut dørene på Emirates), og franskmannen hadde en enorm sjanse til å sende Arsenal i ledelsen 20 minutter før slutt – men siktet var stilt inn en halvmeter for langt til høyre.

Ifølge tall fra Sofascore leverte Ødegaard nok en god kamp, og var blant Arsenals beste til tross for null målpoeng. Kun venstreback Kieran Tierney og keeper Aaron Ramsdale leverte en bedre kamp, ifølge statistikknettstedet.

Målpoeng klarte heller ingen andre på banen å levere, og det ble målløst og poengdeling på Emirates.

Dermed forblir Arsenal på 6. plass på tabellen, poenget bak West Ham. Burnley ligger fortsatt helt nederst.

