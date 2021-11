Hyller Botheims enorme utvikling: – Kjærlighet ved første blikk

BODØ (VG) Erik Botheim (21) scoret igjen og har tre målpoeng mer enn nestemann på listen i Conference League. Nå venter gamleklubben Rosenborg.

EKSTASE: Erik Botheim satte spikeren i kisten og feiret på klassisk manér mot CSKA Sofia.

– Det blir veldig spesielt for meg, jeg har ikke vært der siden februar. Det blir kult å treffe gamle kjente igjen og spille på Lerkendal, sier Botheim etter 2–0-seieren mot CSKA Sofia.

En pasning fra Ola Solbakken gjorde at Botheim kunne sette inn sitt fjerde mål i turneringen. Med fire målgivende pasninger i tillegg, er han den mest produktive spilleren i hele turneringen.

– Det er utrolig gøy med Botheim, for han har egentlig levert på et veldig høyt nivå i Europa. Han har vært veldig bra for oss i serien også, men det er noe med Botheim. Kanskje han er en internasjonal spiller. Jo bedre nivå, jo bedre blir han, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen.

– Jeg synes jeg har vært brukbar i hele år, men det er selvfølgelig litt kult når Aspmyra er som det er, med god atmosfære. Jeg synes hele laget egentlig løfter seg når det blir litt kulere, sier Botheim selv.

KJÆRLIGHET: Kjetil Knutsen ga Erik Botheim en god klem etter at han satte inn det avgjørende 1–0-målet mot Lillestrøm tidligere i år.

Knutsen mener at Botheim har blitt bedre på det aller meste: 21-åringen har vist at han kan bruke fysikken sin til å holde på ballen.

I 2–0-seieren mot Lillestrøm forrige helg viste han også frem en smart spissbevegelse før han elegant satte ballen forbi Mads Hedenstad Christiansen.

– Det er noe med energien hans. Han er mentalt sterk og ekstremt flink til å presse seg. Han er oppe i et ekstremt antall kamper. Den utviklingen han har hatt siden han kom til Bodø/Glimt er helt fantastisk.

Bodø/Glimt-treneren mener at det ikke finnes noen grense for hvor god Botheim kan bli.

– Det er en gutt som hele tiden utvikler repertoaret sitt. Han har bare sugd til seg kulturen og er en type som har lyst til å lære hver eneste dag. Det er ikke alltid man får jobbe med den type spillere. Det har vært kjærlighet ved første blikk. Alt har stemt.

Knutsen svarer avkreftende på spørsmål om Botheim har blitt tyngre og lagt på seg mer muskler, men bekrefter at han har blitt mer gjennomtrent.

Lagkaptein Patrick Berg (24) tror at mye sitter mellom ørene.

– Jeg føler han har tatt steg på alt som har med spissrolle å gjøre. Det å prestere kamp etter kamp handler mest om det mentale, det er ikke sånn at vi er blitt så sinnssykt mye bedre med årene, men at vi mentalt forstår hva som skal til for å prestere. Det har hjulpet samtlige spillerne i gruppen her.

Botheim selv gir æren til lagkameratene og trenerne.

– Som spiss er du avhengig av å ha et godt lag rundt deg, jeg føler relasjonene sitter som det skal nå og da er det naturlig at jeg løfter meg når laget løfter seg. Det henger sammen. Spillergruppen har vært flink med meg, lært meg hvordan jeg skal spille og te meg.

Nå venter altså Rosenborg på Lerkendal, hvor han havnet helt ute i kulden og sluppet gratis i vinter.

– Hvordan blir tenningsnivået ditt på søndag?

– Skjønner at spørsmålet kommer, for meg har jeg samme fokuset på å bli bedre. Jeg tenker vi kjører samme stil uansett hvem som står på motsatt banehalvdel, sier Botheim.