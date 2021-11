Deilas amerikanske ilddåp: – Lengsel etter et trofé

Under press klarte Ronny Deila (46) og New York City å trylle seg til MLS-sluttspillet. Der venter sesongens store test for nordmannen.

ELLEVILL JUBEL: Ronny Deila har gjort New York City FCs hjemmebane til et fort. Der kan det vente mer glede under søndagens sluttspillkamp.

– Det er en lengsel etter et trofé, sier Ronny Deila før sesongens store høydepunkt nærmer seg.

Men frykten for å gå glipp av sluttspillet var stor for noen uker siden.

New York City FC gikk inn i en lang poengfattig rekke i andre halvdel av MLS-sesongen. Med én seier på ti kamper begynte det å spøke for Ronny Deilas lag. Det hardtsatsende laget fra «The Big Apple» hadde kvalifisert seg til seks strake playoff, men plutselig krevde det en sluttspurt for å holde konkurrentene unna.

– Vi var redd det skulle glippe, som forteller at to kamper i uken, mange utskiftninger i laget og store reiseavstander ga en stor totalbelastning på laget, sier Deila.

– Vi fikk ikke noe stabilitet og kom ut av rytme. Men vi fikk samlet oss og avsluttet veldig, veldig bra.

New York gikk ubeseiret, med tre seire og to uavgjort, på de fem siste kampene og sikret playoff. Den kampen ser du på VG + Sport kl. 20.50 på søndag.

Der møter Deilas og co. Atlanta United, som endte på plassen bak New York, men med like mange poeng i ligaen.

– Det var veldig, veldig tøft på slutten av sesongen og jeg føler vi har vært gjennom en playoff allerede – med de fem kampene. Men jeg er imponert over gruppen, hvordan de har stått i det og taklet det presset. Nå har vi satt oss selv i en situasjon hvor vi spiller hjemme mot Atlanta, forteller Deila.

Og nettopp hjemmefordelen kan utgjøre forskjellen for klubben blant skyskraperne. For der er Deilas menn råsterke.

Ledet an av ligaens toppscorer Valentin Castellanos har New York City bøttet inn mål foran egne fans. Forskjellen på 24 plussmål på hjemmebane er suverent best i ligaen og har en stor del av æren for at laget nådde playoff.

– Vi har vært ganske suverene på hjemmebane. Men det kommer ikke av seg selv, og vi møter et veldig godt lag. Atlanta er det laget med mest kvalitet, sånn som jeg ser det. Det kommer til å bli tøft, men vi også er et godt fotballag, sier Deila, som har videreført en offensiv spillestil preget av ballbesittelse og høyt press til USA.

Forventningene innad i klubben er høye før playoffen og den norske trenerprofilen er klar på at de er med for å vinne. Deila er vant med stort trykk fra tidligere – spesielt fra tiden i Celtic – men sier det er en annerledes type press over Atlanteren.

– Det er jo en sinnssykt stor by, så du føler ikke på det hver dag når du går på supermarkedet. «Nå må du vinne til helgen», liksom. Du blir ikke gjenkjent på den samme måten, forteller han.

– Men det er et internt press her, det er en stor organisasjon. New York City er det nest største laget de har. Det er press om å komme til playoff, det er det ikke tvil om, avslutter han.

