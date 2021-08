Emosjonelle scener da Brann slo tilbake: – Har vært vondt

BERGEN (VG) (Brann - Sandefjord 3–2) Brann slo hardt tilbake etter nachspiel-skandalen som har preget klubben og byen de siste dagene. Da seieren var et faktum, tok følelsene overhånd.

15. aug. 2021 21:53 Sist oppdatert nå nettopp

Både spillere og supportere brøt ut i en spontan og emosjonell versjon av «Nystemten» da de skulle takke hverandre for kampen. Brann-trener Eirik Horneland legger ikke skjul på at det hele er emosjonelt.

– Det har vært en tøff uke, som har handlet om alt jeg i utgangspunktet ikke står for. Derfor har det vært så vondt. Det er så langt unna det man ønsker å være når man kommer til verdier og holdninger. Men vi har samlet oss godt, vi som er i garderoben, sier Horneland til Discovery+.

– Jeg har vært her i fire dager, og vi vinner på første forsøk. Det er mye følelser inne i garderoben nå, sier Fredrik Pallesen Knudsen til Discovery+.

Daglig leder i Brann, Vibeke Johannessen, var tydelig rørt etter kampslutt.

– Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Jeg er så vanvittig glad for at vi klarte dette. Alle har hatt en så tøff uke, både spillere, supportere og hele byen. Vi har mye jobb foran oss, men dette gir håp, sier den daglige lederen.

Hun fikk spørsmål om dette kunne vært starten på en høst som vil se annerledes ut for klubben.

– Vi må sørge for at dette er starten på noe godt. Vi skal ta tak i dette alle mann. Med denne gjengen har vi muligheter, sier Johannessen.

Robert Taylor ble den store helten for Brann, da han satte et sylfrekt straffespark i mål drøye ti minutter før slutt.

– Jeg har sett på Jorginho denne sommeren. Det var godt å se den gå inn. Vi tok grep i pausen, og da så vi bedre ut. Det er ingen hemmelighet at dette var en spesiell kamp. Supporterne var fantastiske i dag etter markeringen i starten, sier Taylor til Discovery+.

Med det sendte ham Brann opp i 3–2, noe som skulle vise seg å bli sluttresultatet.

– Det er fryktelig bittert å stå her med null poeng nå, oppsummerer Sandefjord-spiss Alexander Ruud Tveter til Discovery+.

At de til slutt klarte å ta alle de tre poengene var langt fra gitt, sett ut i fra kampbildet. Horneland mener de bedret seg kraftig etter hvilen.

– Førsteomgangen var helt begredelig, og vi får ikke noen fasong på det. Vi endret en del inn mot andreomgang, også står det nesten skrevet at vi skal få til noe her, slår treneren fast.

Dermed tar Brann sin andre seier i Eliteserien denne sesongen, og den første siden Strømsgodset ble beseiret i slutten av mai. Tre poeng gir klubben kontakt med Stabæk og Mjøndalen på plassene foran. To poeng skiller nå opp til begge to, med like mange kamper spilt.

Allerede før kampen ble det markert fra tribunen, da bannere med «SK Skam», «Vis respekt for klubben», og «Nei er nei», ble hengt opp der Bataljonen holder til da spillerne kom ut til kampstart.

Brann-kaptein Daniel Pedersen ga klubben, supporterne, spillerne og byen sitt første lysglimt på flere dager, da han sendte Brann i ledelsen 18 minutter ut i oppgjøret.

Bataljonen, Branns supportergruppe, hadde varslet en «stilleprotest» frem til stadionuret slo 19:08 – noe som skulle tilsvare 1908, året Sportsklubben Brann ble stiftet.

Det var en fin markering før kampstart, for det var nødt til å markeres. Vi skal finne ut av dette sammen og komme sterkere tilbake, sier Vibeke Johannessen om markeringen etter kampen.

Så da Pedersens scoring gikk i nettet var det til jubel fra resten av tribunen, mens Bataljonen holdt seg rolig i et par minutter til. Så fort kampen hadde vart i 19 minutter, brøt jubelen løs hos Bataljonen.

Der ble de vitne til at Sandefjord snudde kampen, etter to scoringer av Kristoffer Normann Hansen.

Med det gikk Sandefjord til pause med ledelse, mens Brann-spillerne ble buet av banen på vei inn i garderoben.

Det tok ikke lang tid av andre omgang, før jubelen igjen sto i taket på Stadion. Aune Heggebø fikk tillit fra start på topp, og headet inn utligningen fem minutter ut i omgangen.

Drøye ti minutter før slutt slo Ruben Kristiansen ett innlegg inn i feltet, der ballen traff tidligere Brann-spiller Vidar Ari Jónsson i hånden. Dommer Rohit Saggi var ikke i tvil: straffespark til Brann.

Straffen satte Robert Taylor iskaldt i mål.