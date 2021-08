Politiet etterforsker Brann-festen

BERGEN (VG) Politiet opplyser at de har startet etterforskning etter nachspielet på Brann Stadion tidligere i uken.

FEST UTEN TILLATELSE: Flere Brann-spillere hadde nachspiel på Stadion, uten klubbens tillatelse.

13. aug. 2021 12:30 Sist oppdatert nå nettopp

«Politiet har startet etterforskning etter å ha mottatt opplysninger om et mulig seksuelt overgrep i forbindelse med en fest på Brann Stadion natt til tirsdag denne uken. Politiet har ikke mottatt noen anmeldelse i saken, men basert på opplysninger vi har mottatt samt egne undersøkelser, vurderer vi det slik at det er grunnlag for å etterforske om det har skjedd et straffbart forhold», opplyser politiet i en pressemelding.

Overfor Bergensavisen forteller påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest Politidistrikt at det er én fornærmet person i saken, og at en eller flere har status som mistenkt.

Brann opplyser til VG at de vil samarbeide med politiet i saken.

«På nåværende tidspunkt kan vi ikke kommentere innholdet i pressemeldingen fra Politiet. Det vil komme en uttalelse når vi har mer oversikt», uttaler Thomas Brakstad, mediesjef i Brann.

Politiet skriver videre at de ikke vil gi ytterligere detaljer av hensyn til etterforskningen og de involverte partene.

– Hva vi har fått av informasjon, og hvordan vi har fått den, ønsker jeg ikke si noe om. Med informasjonen vi har fått, og undersøkelser vi har gjort, mener vi det er grunnlag for etterforskning, sier påtaleleder Gunnar Fløystad til VG.

Han opplyser at de har dialog med den fornærmede i saken.

– Hvorfor har ikke den fornærmede anmeldt saken selv?

– Det er fortsatt noe vi ikke ønsker å involvere media eller andre i, svarer Fløystad.

Bistandsadvokat Beate Hamre bekrefter at hun bistår én kvinne i saken.

– Av hensyn til fornærmede og at saken er i innledende, kan jeg ikke kommentere mer, sier Hamre til VG.

Det var mandag var flere Brann-spillere ute på byen etter å ha slått 3. divisjonslaget Fyllingsdalen i en treningskamp. Deretter gikk turen videre til nachspiel på Brann Stadion – mot klubbens regler.

Tolv Brann-spillere var med på nachspielet, mens daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, har uttalt at syv kvinner var til stede.

Johannesen og Brann opplyste torsdag at ingen vil bli bøtelagt eller utestengt. Fotballklubben er i sportslig krise og ligger sist i Eliteserien etter 14 av 30 serierunder.