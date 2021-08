Polititet starter etterforskning etter Brann-festen

Politiet opplyser at de har startet etterforskning etter festen på Brann Stadion tidligere i uken.

FEST UTEN TILLATELSE: Flere Brann-spillere hadde nachspiel på Stadion, uten klubbens tillatelse.

13. aug. 2021 12:30 Sist oppdatert nå nettopp

«Politiet har ikke mottatt noen anmeldelse i saken, men basert på opplysninger vi har mottatt samt egne undersøkelser, vurderer vi det slik at det er grunnlag for å etterforske om det har skjedd et straffbart forhold», opplyser Politiet i en pressemelding.

Mandag var flere Brann-spillere ute på byen etter å ha slått 3. divisjonslaget Fyllingsdalen i en treningskamp. Deretter gikk turen videre til nachspiel på Brann Stadion - mot klubbens regler.

Bistandsadvokat Beate Hamre Aasnes har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse.

Tolv Brann-spillere var med på nachspielet, mens daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen har uttalt at syv kvinner var til stede.

Johannessen og Brann opplyste torsdag at ingen vil bli bøtelagt eller utestengt. Fotballklubben er i sportslig krise og ligger sist i Eliteserien etter 14 av 30 serierunder.

Brann-sjef Johannesen henviser VG til mediesjef Thomas Brakstad fredag ettermiddag. Han har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.