Pellegrinos kamp for suksess: – Fotballen har reddet meg

BODØ (VG) Bodø/Glimts nye stjernespiller Amahl Pellegrino (31) tror han kunne vært kriminell hvis det ikke hadde vært for mennesker i fotballen som tok vare på ham.

BODØS NYE HELT: Amahl Pellegrino møtte VG ved havnen dagen etter at han scoret tre mål i Aspmyra-debuten for Glimt mot gamleklubben KBK.

31-åringen vokste opp i Drammen med en mor som løp fra jobb til jobb for å kunne gi han og brødrene Anwar (26), Domi (21) og Raul (21) de mest nødvendige tingene i livet.

Dagen etter at Pellegrino presterte tidenes Aspmyra-debut med et hat trick på under 20 minutter mot Kristiansund, forteller han VG om en beinhard oppvekst. En oppvekst hvor moren Sarah (60) gjorde alt hun kunne for guttene sine, samtidig som han selv måtte bidra med å ta vare på sine yngre søsken allerede fra 10-årsalderen.

Parallelt var han selv i mye trøbbel, spesielt på skolen.

– Det var ikke en dag uten krangling. Jeg hadde 90 prosent av timene mine på rektors kontor. Det var klasserommet mitt. De tok til slutt fra meg gymtimene for at jeg skulle skjerpe meg, for det var det eneste som betydde noe for meg, minnes Pellegrino.

Kunne vært kriminell

Pellegrinos foreldre er begge fra Tanzania, men har ikke vært sammen på rundt 15 år. Selv er han født i Drammen. Nå er han en av Eliteseriens største stjerner, noe som står i stor kontrast til hverdagen som 4. divisjonsspiller som 21-åring.

Nå håper angriperen at sin egen historie kan være til inspirasjon for andre ungdommer som har det tøft.

«Nordlandsekspressen» og «MS Gamle Salten» ligger fortøyd på kaien ikke langt fra vinduene på lunsjstedet i Bodø, mens Pellegrino forteller om en todelt oppvekst.

Hjemme og på skolen var det tøft. På fotballbanen skinte han. Det var fristedet, men hadde det ikke vært for trenere som Ronny Lian, som han ble kjent med i ungdomsskoletiden, kunne livet sett helt annerledes ut.

Ved siden av fotballen minnes Pellegrino at han «gjorde dumme ting».

– Jeg hang med feil folk. Fotballen har reddet meg. Jeg har hatt fantastiske folk der som har betydd mye for meg, som ikke bare har vært trenerne mine, men som også har sett et større bilde av Amahl Pellegerino.

– Du sier fotballen reddet deg. Mener du at du ville vært kriminell hvis ikke?

– Man kan si det. For jeg hang med kriminelle folk. Når man er ung og dum så tror man at det er riktig vei noen ganger. Jeg er redd for hva som ville skjedd hvis fotballen ikke hadde vært en del av livet mitt den gangen.

DELER SIN HISTORIE: Amahl Pellegrino har oppnådd suksess gjennom en helt spesiell mentalitet.

Sjokket

– Hvem så deg og hjalp deg?

– Det startet med Ronny Lian. Han var treneren min, og vi var veldig nære, sier Pellegrino, før han venter litt med neste setning.

– Han var som en far for meg – men i 2009 så døde han.

Pellegrino blir rolig.

– Det var et sjokk. Det var helt uventet. Der og da fant jeg ikke noen mening med å spille fotball mer. Jeg sluttet. Selv om det bare varte i tre uker. Han var jo den som hadde brukt så mye tid på meg, hatt tro på meg og holdt meg i tauene. Jeg tenkte at min støtte i fotballen var gått bort og at jeg aldri ville klare meg.

NY TILVÆRELSE: Pellegrino syns det er godt å være tilbake i Norge, etter oppholdet i Saudi-Arabia.

Ingenting har kommet gratis

Heldigvis fantes det andre gode mennesker i Drammen. Pellegrino takker lokale ildsjeler som Jarle Finnestrand, Leif Helge Nordahl og Helle Fretheim for måten de tok vare på ham. De skjønte at han hadde det tøft.

Litt etter litt reiste også Pellegrino seg. På fotballbanen gjorde Morten Tandberg ham til den spilleren han er i dag i 2. divisjonsklubben Bærum fra 2012 til 2014. Oppholdene som fulgte i Lillestrøm, Mjøndalen og Strømsgodset førte ikke til ubetinget suksess, men Pellegrino nektet hele tiden å gi opp.

Han lot seg aldri stoppe, hverken av rasisme eller påstander om at han var for spinkel. Og i fjor kom endelig det definitive gjennombruddet i Kristiansund.

– Jeg kommer fra et sted hvor ting aldri har kommet gratis. Hvis man ser på karrieren min, har jeg tatt den ekstremt lange og tøffe veien. Folk har spurt meg hvorfor jeg har giddet å holde på, men for meg har det alltid handlet om å bli profesjonell fotballspiller, sier Pellegrino, som blant annet tok et bevisst valg om å ikke smake alkohol før han var 24 år.

Da andre lå slitne etter fester i tenårene, var han på fotballbanen.

– Det her er en guttedrøm. Så er det på en måte også en beskjed til alle som sa at jeg aldri kom til å lykkes. Dette viser at all jobben har vært verdt det. Uten de rette folkene her og der hadde jeg ikke kommet hit, men det er det som er så fantastisk med fotballen. Du finner så mange mennesker som virkelig bryr seg om ikke bare fotballspilleren, men hele mennesket. For meg har det vært gull verdt.

Fakta Amahl Pellegrino Født: 18.06.1990 (31 år) Fra: Drammen Høyde: 190 centimeter Posisjon: Angrep Klubber: Åskollen, Glassverket, Drammen, Bærum, LSK, MIF, SIF, KBK, Damac, Bodø/Glimt (nåværende). Kontrakt: Ut 2021. Vis mer

Hjem fra Saudi-Arabia

Sist sesong scoret drammenseren 25 mål i Eliteserien for Kristiansund. Bare et fåtall har prestert tilsvarende i norsk fotballhistorie. Det ga ham muligheten til å tjene flere millioner kroner i Damac FC, før han sist uke skrev under for Bodø/Glimt.

– Damac-oppholdet var kjørt før det startet, kommer det kontant fra Pellegrino på spørsmål om hvorfor kontrakten ble terminert etter bare seks av 18 måneder.

– På hvilken måte?

– Jeg fikk en ny trener samme dag som jeg signerte. Han nektet å håndhilse på meg, var sur og vi hadde ikke én samtale på seks måneder. Han ville kun ha sine «egne» spillere. Jeg sier takk for de seks månedene, men nå ser jeg videre.

Alt for familien

Og det kunne ikke gått mye bedre. Etter tre mål i sin første opptreden for den regjerende seriemesteren Bodø/Glimt, har det kokt på telefonen. Han har fortsatt ikke rukket å svare alle som har gratulert ham med comebacket.

– Jeg merker at det betydde mye for mange her i byen og særlig for familie og venner i Drammen. Det har vært stort, forteller 31-åringen, og utdyper hvorfor forholdet til sine nærmeste er så sterkt.

– Jeg har en mor og en kone som har ofret mye for at jeg er der jeg er i dag. Det er noe man ikke kan ta for gitt. Nå er det min tur til å betale moren min tilbake for alt hun har vært gjennom.

– Så har jeg en fantastisk vennegjeng som alltid «backer» og ikke lar meg være i sumpen og synes synd på meg selv. For jeg skal ærlig innrømme at det har vært dager hvor jeg har lurt på om det er vits. Det er ikke mange år siden det gikk nedover og at man følte at livet var urettferdig og ting var dritt, sier Pellegrino.

Men nå er situasjonen alt annet enn dritt. Kontrakten i Glimt varer i utgangspunktet ut sesongen, og etterpå kan han trolig velge selv om karrieren fortsetter i Bodø eller et annet sted. Snart kommer også kona Hanne og datteren Alissia (2) til byen, etter å ha bodd de siste månedene med moren hans i Pellegrinos generasjonsbolig i Drammen.

– Jeg elsker datteren min til døden. Og jeg skylder kona mi så mye. Jeg vil gjøre alt for dem, sier Pellegrino, som nå ser frem til europacupkamp «med gutta» mot litauenske Zalgiris på torsdag.