Fotball Kvinnelandslaget fotball «Jeg var skikkelig langt nede»

Hun var stortalentet som ikke fikk det til. Nå skal Anna Jøsendal (21) til EM med sitt store forbilde. Her er historien om jenta som satset alt og plagene som kunne spolert det hele.

8 minutter siden

Ullevaal Stadion-speakeren ropte ut navnet hennes. Publikum applauderte. Anna Jøsendal sprintet ut på gresset.

Disse sekundene, mot New Zealand lørdag, var hennes første som landslagsspiller. Det var kulminasjonen av hardt arbeid tross frustrerende motgang.

– Hun har en veldig fin historie, sier hennes tidligere trener Nils Lexerød.

For ikke lenge siden fryktet nemlig Jøsendal at karrieren kunne være over. Og for et halvt år siden var det aller verst.