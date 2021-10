Kåre Ingebrigtsen har fått tilbud om ny jobb i Åsane

Den sparkede Brann-treneren kan få jobb i Bergens nummer to-klubb.

Kåre Ingebrigtsen er høyaktuell for jobb for de oransje.

Det er snart en måned siden BT kunne melde at Kåre Ingebrigtsen (55) er aktuell for ny for ny fotballjobb i Bergen. Det er jobben som sportssjef i Åsane han ligger an til å kunne få.

Saken har levd i flere uker, og tirsdag klokken 12 møttes partene på Åsanes nye hjemmebane.

To timer etter kom de to partene ut fra kontorene.

– Det et ønske fra Åsane at Kåre skal havne hos oss, men vi har ikke signert noen papirer ennå, sier Gorm Natlandsmyr, Åsanes daglige leder om jobbsamtalene.

Han bekrefter at Kåre Ingebrigtsen har fått et tilbud om å bli Åsanes nye sportssjef, og at han håper å få saken avklart i den ene eller andre retningen ganske snart.

Kåre Ingebrigtsen håper og tror at Brann holder seg.

– Motivert for noe annet

Ingebrigtsen sier på sin side at han ønsker å få avklart hva forventningene til jobben er. Ballen ligger hos ham.

– Jeg er motivert for å gjøre noe annet enn å være trener, sier trønderen.

Jobben Ingebrigtsen er aktuell for, er som øverste leder for sport i Åsane. Han har fått tilbud om en kontrakt ut 2024-sesongen, og det er selve arbeidsinstruksen som nå meisles ut.

– Han skal være lederen og stake ut kursen, og kvalitetssikre utviklingsarbeidet vårt. Ikke en slik type sportssjef som flyr Europa rundt og leiter etter spillere, men heller ser mer i lokalmiljøet, sier Natlandsmyr.

Snakker om Brann-tiden

Som kjent fikk Ingebrigtsen sparken i Brann i sommer. På spørsmål fra BT om hva han synes om dette, svarer Ingebrigtsen slik:

– Det har egentlig ingenting å si.

– Det er jo interessant om du synes det er rettferdig eller ikke?

– Det er vel ingen trenere som får sparken som synes det er rettferdig. Det kunne jeg sagt mye om, men det har jeg ikke noe ønske om, sier Ingebrigtsen.

Dette er første gang Ingebrigtsen uttaler seg om at han fikk sparken i Brann.

– Hva tenker du når du ser på laget nå?

– Det har jeg ingen kommentar til. Det er nok folk som mener om Brann. Jeg håper Eirik (Horneland, trener) og Andrea (Loberto, assistenttrener) lykkes med å berge plassen, sier den tidligere Brann-treneren.

– Tror du det?

– Jeg håper, sier Ingebrigtsen. Og tar en lynkjapp, men merkbar tenkepause:

– Og jeg tror det. Det er kvaliteter nok i det laget der, sier Ingebrigtsen.

Han sier han har det fint, på dagen tre måneder etter at han måtte gå fra jobben i Brann.

– Det har vært tøft, men også avslappende. Men nå kommer jeg fra tre uker i varmere strøk. Nå har jeg mye overskudd og det går ålreit.

Gorm Natlandsmyr møtte Kåre Ingebrigtsen på vei inn til samtalene.

Vil ha Kåre

Da Ingebrigtsen ankom Åsane gikk han rett i møte med Natlandsmyr. De to vandret sammen opp trappen inn i det nye praktanlegget som huser Åsanes kontorer.

Etter møtet snakket Ingebrigtsen om at han brenner for å lære noe nytt.

– Jeg har vært trener til nå. Så har jeg veldig lyst til å lære meg noe nytt i fotballen, og en annen lederrolle, sier Ingebrigtsen.

Han knegger godt når han legger til:

– Jeg har jo hatt noen fotballedere opp gjennom årene. Så veldig vanskelig kan det ikke være!

Lønn har også vært et tema i forhandlingene. Ingebrigtsen spøker med at han synes tilbudet var dårlig, men dette skal etter det BT forstår ikke være avgjørende for om Ingebrigtsen blir Åsane-mann eller ikke.

Ingebrigtsen tror Åsane som en forholdsvis liten klubb vil gi ham svært gode utviklingsmuligheter.

Kåre Ingebrigtsen (til h.) tror ikke det at han fikk sparken i Brann vil gå ut over samarbeidet mellom Åsane og Brann.

Bor i Bergen

For en knapp måned siden sa Natlandsmyr til BT at Åsane kom til å tilby den ledige sportssjefjobben til den beste kandidaten i løpet av få dager.

Ting har tatt tid, men han forklarer slik hvorfor Åsane ønsker Ingebrigtsen.

– Det å være fagmann er én ting. Like viktig er det å være rett personlighet til klubben vår. Er det én ting vi får ufattelig gode tilbakemeldinger på, så er det hvordan Kåre er som person, sier Natlandsmyr.

– Plusser du på det han har drevet med i karrieren, så står vi igjen med en person som er veldig kompetent.