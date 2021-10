Kåre Ingebrigtsen i samtaler med Åsane om ny jobb

Den sparkede Brann-treneren får kanskje jobb i Bergens nummer to-klubb.

Kåre Ingebrigtsen er høyaktuell for jobb for de oransje.

19. okt. 2021 12:04 Sist oppdatert nå nettopp

Det er snart en måned siden BT kunne melde at Kåre Ingebrigtsen (55) er aktuell for ny for ny fotballjobb i Bergen. Det er jobben som sportssjef i Åsane han ligger an til å kunne få.

Saken har levd i flere uker, og tirsdag klokken 12 møttes partene på Åsanes nye hjemmebane.

Ville ikke kommentere

Da Ingebrigtsen ankom Åsane, avviste han å la seg intervjue av BT.

– Nei, var hans korte svar på spørsmålet om et intervju.

Deretter ble den tidligere Brann-treneren møtt av Åsanes daglige leder Gorm Natlandsmyr. De to gikk sammen opp trappen inn i det nye praktanlegget som huser Åsanes kontorer.

Bor i Bergen

For en knapp måned siden sa Natlandsmyr til BT at Åsane kom til å tilby den ledige sportssjefjobben til den beste kandidaten i løpet av få dager.

– Det er mange svært kompetente folk som ønsker å jobbe i Åsane, sa Natlandsmyr om interessen rundt den ledige jobben.

Men prosessen endte altså opp med å ta lengre tid enn det.

Ingebrigtsen fikk sparken i Brann i juli. Siden den gang er han blitt boende i Bergen.