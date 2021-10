RBK-profil legger opp: – Det har vært tøft, tungt og vondt for lenge nå

Etter ni år i klubben takker Kristine Nøstmo for seg.

Kristine Nøstmo gir seg som fotballspiller etter inneværende sesong: – I flere år har jeg trøblet med kroppen. Over tid dreper det lysten til å spille.

Nå nettopp

Hommelvik-jenta har vært i klubben siden 2012. Hun har spilt både for aldersbestemte landslag og A-landslaget. Nå gir hun seg som fotballspiller. 28 år gammel.

– Jeg var veldig nær ved å gi meg i fjor, men da var det på grunn av ryggen. Nå, som jeg har bestemt meg for at nok er nok, handler det om at jeg ikke føler jeg klarer å legge ned det som kreves lengre, sier Nøstmo til Adresseavisen etter at hun og RBK har slått Klepp 3–0 på bortebane.

Med det sikret RBK seg Champions League-spill neste år og det blir minst seriesølv i år.

Men neste sesong blir ikke RBK-profilen å se i aksjon.

Hun sier det ikke handler om motivasjon, men at hun har kommet til et punkt der lysten til å fortsette ikke er sterk nok lengre. Ryggproblemer er noe av det hun har slitt med de siste åra.

– I flere år har jeg trøblet med kroppen. Over tid dreper det lysten til å spille. Selv om det har fungert greit i år, så er ikke ryggen frisk. Jeg har en forestilling i hodet om at jeg må gi alt om jeg skal være med. Det klarer jeg ikke lengre. Skal jeg spille på dette nivået, kreves det mye. Jeg klarer ikke å gi det jeg selv mener kreves lengre. Dette har jeg tenkt nøye over i lang tid. Det har vært tøft, tungt og vondt for lenge nå. Det var egentlig bare et spørsmål om tid før nok var nok.

Les også Syk RBK-stjerne ble sittende på benken da trønderne la press på serielederen

– Har sett at jeg har hatt det vondt

Gjennom hele året har hun tenkt at dette var hennes siste sesong som fotballspiller. Men det var først etter Champions League-exiten mot Levante 21. august at hun virkelig begynte å tenke på om det var på tide å gi seg.

– Frem til da var vi i ei boble der alt handlet om europacup. Da vi røk ut, kom spørsmålet om min egen fremtid som en bølge over meg.

28-åringen har både spilt for aldersbestemte landslag og A-landslag. I 2018 ga hun seg på A-landslaget fordi hun opplevde at det var kroppsfokus i miljøet der.

Så gikk det noen uker.

– Etter hvert bestemt jeg meg for å ta et møte med keepertrenere. Jeg hadde et behov for å snakke ut og dele tankene mine. Under møtet falt brikkene på plass. Jeg ville gi meg.

Så gikk det enda noen uker.

– Jeg trengte enda mer tid. Men så ga jeg beskjed til Steinar (Lein, RBKs hovedtrener) om at nå er det over. Han ble glad for at jeg ga beskjed i god tid og at jeg hadde tenkt nøye gjennom det.

Forrige uke fikk lagvenninnene beskjeden:

– Alle reagerte perfekt. De skjønte godt at jeg hadde landet på den beslutningen. De har sett at jeg har hatt det vondt og at det ikke har vært lett. Alle unner meg det beste. Nå vil vi sammen få til en så god avslutning som overhodet mulig.

Showkampen mot Barcelona på Lerkendal i sommer er noe av det Nøstmo vil huske best fra karrieren.

– Han sa at jeg ikke skulle være redd

Nøstmo takket nei til landslaget vinteren 2018 som følge av det hun selv opplevde som kroppsfokus. Siden har hun ikke spilt med flagget på brystet.

– Har du kjent på kroppsfokus etter at du sa nei til landslaget?

– Nei, absolutt ingenting. Da Steinar (Lein) tok over, ba jeg om et møte med ham. Da delte jeg min historie om kroppsfokus. Han sa at jeg ikke skulle være redd for at det ble et tema i klubben og at jeg ikke måtte tenke på landslaget. Han sa: Vi liker deg for den du er. Siden den gangen har jeg og Steinar hatt et godt forhold. Jeg er takknemlig for at jeg slipper å bekymre meg for hvordan jeg ser ut, men heller fokusere på hvordan jeg presterer på banen. All ære til Steinar for det.

En trøblete kropp har preget karrieren hennes. Men 28-åringen prøver å ikke tenke for mye på det:

– Kroppen min har spilt en stor rolle i karrieren. Jeg har slitt mye. Det er fort gjort å tenke på hvor man kunne ha vært om det ikke var for trøbbelet. Men jeg bestemte meg tidlig for å ikke bruke energi på å tenke på et mulig proffeventyr i utlandet. Jeg vet at kroppen min ikke ville ha tålt å spille for en større klubb. Derfor har jeg vært opptatt av å få til så mye som mulig her i Trondheim.

Nøstmo og lagkamerat Mali Næss har vært i klubben siden 2012.

Skal finne seg ny jobb

Nøstmo har opplevd mye siden hun kom til klubben i 2012. På spørsmål om hva som har vært den største oppturen, sliter keeperen å bestemme seg for hva hun skal svare:

– Oi. Det er mye. Det var stort å bli signert av Trondheims-Ørn. Og jeg ble jo hentet som keeper, en rolle som på det tidspunktet var ganske ny for meg. Ellers har jeg spilt mot mange store stjerner, som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen. Jeg har spilt cupfinale, vært på A-landslaget og scoret mål fra egen banehalvdel.

– Og ikke minst alt jeg har opplevd med RBK. Seriesølvet var stort. Det var også Champions League-kvaliken og kampen mot Barcelona på Lerkendal. Jeg kunne sagt så mye mer.

En trøblete kropp har preget karrieren til Nøstmo: – Det er fort gjort å tenke på hvor man kunne ha vært om det ikke var for trøbbelet. Men jeg bestemte meg tidlig for å ikke bruke energi på å tenke på et mulig proffeventyr i utlandet.

Hennes siste kamp for RBK blir hjemme mot Lyn 13. november.

Etter det har hun planer om å finne seg en ny jobb:

– Jeg er supermotivert og prøver å glede meg over den siste tiden. Nå handler det om å få mest mulig ut av den siste tiden. Det blir vemodig å gi seg nå. Det skjer mye bra i klubben. Dette er en vanskelig avgjørelse og fotballen er blitt en livsstil for meg. Jeg vet ikke om noe annet liv enn dette. Så får vi se hva som skjer etter hvert. Jeg håper å ha en ny jobb til nyttår.

– Veldig synd

Dette sier RBK-trener Steinar Lein om Nøstmos beslutning:

– Det er veldig synd for oss. Vi har hatt et godt keeperteam i lang tid. Vi skulle gjerne sett at hun ville fortsette hos oss, men nå har hun tatt en endelig avgjørelse. Hun var heldigvis tidlig ute med å fortelle oss om valget. Det gjør at vi har god tid til å finne en erstatter.

RBK-trener Steinar Lein hadde et håp om at Nøstmo skulle forlenge karrieren, men slik blir det ikke. Nå skal han ut på keeperjakt.

– Så dere skal hente inn en ny keeper?

– Ja, men vi har også Rugile (Rulyte) som er en av tre landslagskeepere for Norge nå. Vi har en ekstremt god keeper i henne. Hun kan være en bra arvtager, men vi er opptatt av å ha et godt keeperteam.

– Har dere begynt jakta på en nye keeper?

– Ja da. Nøstmo ga oss beskjed for en tid tilbake, så vi har startet på den prosessen.