Krise eller pusterom: Seks skjebnedager avgjør hvordan TIL-høsten blir

Ingen ble overrasket over at TIL tapte i Molde. Men nå venter virkelig alvoret for «Gutan».

Tre kamper på seks dager kan avgjøre om TIL fortsatt spiller i eliteserien enste sesong. Her på tur til Aker stadion før kampen mot Molde.

16. okt. 2021 21:42 Sist oppdatert 25 minutter siden

MOLDE (iTromsø)

Molde-TIL 3–0 (1–0)