Haaland scoret hat trick i Dortmund-tap

(Borussia-Dortmund-Bochum 3–4) Erling Braut Haaland (21) storspilte for Borussia Dortmund mot Bochum, men underveis i kampen opplyste familien til Mino Raiola (54) at nordmannens agent er død.

MÅLKONGE: Erling Braut Haaland befestet statusen som toppscorer for Borussia Dortmund under lørdagens kamp Signal Iduna Park.

30. apr. 2022 17:25 Sist oppdatert nå nettopp

Nyheten om Raiolas bortgang kom like før pause i Borussia Dortmunds 3–4-tap lørdag ettermiddag. 54-åringen har vært syk over tid. Tidligere denne uken ble det kjent at Raiola var innlagt på sykehus i Italia.

Agenten har ledet forhandlingene med flere av verdens største klubber i forbindelse med Haalands forventede overgang til sommeren, har VG fått opplyst.

På banen, før nyheten ble offentlig kjent, klarte imidlertid Haaland å prestere.

Bochum er plassert på Bundesligas nedre halvdel, men sikret seg minst én ny sesong på Tysklands øverste nivå med lørdagens seier. Hvittrøyene tok en tidlig tomålsledelse på Signal Iduna Park etter scoringer fra Sebastian Polter og Gerrit Holtmann.

Deretter utlignet Haaland med to velplasserte straffespark i det 18. og 30. spilleminuttet - før han gjorde comebacket komplett med en tredje nettkjenning etter en drøy time.

I matchens ni siste minutter viste imidlertid Dortmund-forsvaret igjen frem sine svakheter ved å slippe inn to nye Bochum-scoringer som førte til et skuffende tap foran egne supportere. Gultrøyene har sluppet inn 50 mål på 32 matcher, noe som er 17 flere enn serievinner Bayern München.

Med to kamper igjen av sesongen ligger Dortmund på 2. plass - 12 poeng bak Bayern og åtte poeng foran serietreer Bayer Leverkusen som har én kamp mindre spilt. Haaland står bokført med 85 nettkjenninger på 87 offisielle opptredener for klubben etter lørdagens hat trick.